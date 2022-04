'Está horrible y no se ve para cuándo arreglen'

Olores a putrefacción, encharcamientos y hasta daños en el pavimento es parte de lo que se tiene desde hace semanas en las inmediaciones de la colonia ExHacienda La Joya, al Oriente de Torreón, se trata de un sector en el que desde hace años se han tenido problemas en el sistema de drenaje, mantenimiento de la vía pública y en el abasto de agua potable, entre otras situaciones.

No obstante, fue desde el pasado mes de marzo que los drenajes de la calle Lápizlazuli, con el entronque en el bulevar Torreón 2000, comenzaron a sufrir una acumulación de agua sucia desde un drenaje en ese punto, generando así malos olores y un ambiente de insalubridad generalizada, que se ha hecho más grave con la llegada de las temperaturas altas.

Así lo indica la señora Karla Valeria Hernández, quien habita en ese sector y debe de tomar un camión diariamente pasando sobre esa acumulación de aguas negras.

"Pasan los carros y salpican toda la banqueta, me subo al camión con los zapatos todos apestosos, está horrible y pues no se ve para cuándo lo arreglen, yo hablé al Simas la primera semana que empezó a brotar y me dieron número de reporte, me dijeron que ya habían venido a revisar, pero pues no sirve de nada que vengan a revisar si va a seguir igual… Aquí siempre ha estado abandonado, tenemos años sin que nos atiendan, se ven luego cortando las hierbas ahí en el canal, pero la colonia está muy mal", lamenta la vecina de la propia colonia.

El Siglo de Torreón realizó durante el martes un recorrido por la zona y pudo ubicar no solamente ese brote de aguas negras, del cual además se han derivado ya algunos daños en pavimento, sino otros puntos más en el mismo sector que dan cuenta de una problemática mayor en el drenaje, así como de otros aspectos como la falta de aseo general de parte de los mismos vecinos.

LLAMADOS A LA LIMPIEZA EN SECTORES

Precisamente la falta de limpieza en la vía pública es uno de los principales factores que provocan los bloqueos en el drenaje y que terminan con brotes de agua putrefacta, en el primer trimestre de este año ocurrieron situaciones similares en colonias como Rincón La Merced y los llamados Condominios Manhattan, las autoridades han tenido que aplicar estrategias especiales para retirar escombros y basura de calles y banquetas, así como de emprender campañas preventivas para llamar a la población a que se respeten los lugares designados para dejar desechos.

