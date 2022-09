'Es Gómez, mi ciela', corrigen a standupera Karla Camacho por confundir Torreón con Gómez Palacio

La standupera Karla Camacho estuvo en la Comarca Lagunera para ofrecer una presentación en un conocido bar.

Karla no dudó en pasearse por La Laguna y tomarse fotos del recuerdo para postearlas en sus redes sociales, pero cometió un error geográfico que sus fans rápidamente notaron.

Camacho visitó Gómez Palacio y una de sus paradas obligadas fue la réplica de la Torre Eiffel que se encuentra sobre el bulevar Miguel Alemán.

FOTO: ESPECIAL

Al subir la foto en su Facebook, describió que la torre se hallaba en Torreón, pese a que el "post" lo ubicó en Gómez Palacio y como era de esperarse varios de sus seguidores le dijeron a la comediante el error que había cometido.

"Uh la la, señor Torreón JAJAJAJAJA muy meado que haya Torre Eiffel (obvio me deletrearon Eiffel jejeje) Nos vemos en la noche, nenetronics", redactó junto a las imágenes que subió en la réplica del monumento parisino.

Los fans hicieron comentarios como: "Es Gómez, mi ciela", "¿Cómo que señor Torreón?", "Ahí no es Torreón, pero ánimo" , "Es Gómez, pero no importa, nadie nos conoce" y "Muy bonita mi Comarca Lagunera, pero no es Torreón, es Gómez", han sido algunos de los dichos que recibió.