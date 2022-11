'Es difícil abrir una brecha'; Eduin Caz rompe el silencio tras abucheo de Grupo Firme en la NFL

Luego de que se viralizaran una serie de videos en donde se podía apreciar como Grupo Firme era abucheado durante su presentación en el show del Medio Tiempo del Monday Night Futbol de la NFL, Eduin Caz decidió romper el silencio y aseguró que “en todos lados había aprendizajes y obstáculos que superar.

A través de sus redes sociales, el líder de la agrupación no reveló si escuchó el abucheo por parte del público, sin embargo, sí hizo énfasis en las personas que los apoyaron durante su presentación:

"Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me llevé el día de ayer en el Monday Night Football, al cual felicito a mis amigos de los 49ers por el triunfo", comenzó. "Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no, pues que les puedo decir, no soy moneda de oro".

Tras esto, Eduin comentó que "no era fácil abrir brechas", pero se encuentra muy contento con el trabajo de sus compañeros:

"Es difícil abrir una brecha porque te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca, así de fácil. Me voy contento por ser pionero de esto y me voy contento porque sé que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio", aseguró.

Cabe destacar que para muchos usuarios este abucheo a la agrupación mexicana "no fue sorpresiva", ya que desde que la NFL anunció que ellos serían los encargados de estar en el Medio Tiempo la mayoría eran comentarios negativos hacia la decisión de la directiva.