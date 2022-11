¿Es cierto que Kendall Jenner y Harry Styles están saliendo de nuevo?

Este mes se dio a conocer que Harry Styles y Olivia Wilde habían terminado su relación, mientras que la modelo Kendall Jenner y Devin Booker también rompieron. Ambas rupturas despertaron rumores de que el exOne Direction, y la estrella de The Kardashians están saliendo.

Aunque se trata de rumores, en su mayoría, iniciados por fans en redes sociales, se ha hablado mucho al respecto de que Kendall y Harry están saliendo. ¡De nuevo!

Cabe señalar que ambos estuvieron juntos hace varios años, aunque hay reportes de que comenzaron a salir desde 2013, fue tiempo después cuando se les vinculó. En 2015, de acuerdo a Just Jared, fueron captados en unas vacaciones, y fueron nuevamente fotografiados juntos unos meses después.

Pero, los rumores sobre Kendall y Harry, no surgieron de la nada, y es que fue el medio The Sun, quienes señalaron en una publicación que el intérprete de Sign of the Times había regresado con la hermana menor de Kim Kardashian.

Sin embargo, esto fue desmentido por E! News, en donde una fuente cercana a Kendall dijo que su acercamiento es solamente por amistad.

"Ell y Harry son solo buenos amigos!, señaló al portal de noticias de espectáculos.

"Se han mantenido en contacto como amigos a lo largo de los años y no hay nada romántico. Se ponen al día de vez en cuando y se comparten grupos sociales".