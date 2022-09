Ernesto D´Alessio vuelve con todo a la música tras su paso por MasterChef Celebrity

Ernesto D´Alessio ha actuado, ha sido político y recién se le vio en MasterChef Celebrity, sin embargo, lo suyo es y será siempre la música.

"He decidido retomar lo que nunca debí dejar que es la música, cantar. Yo soy feliz cantando, soy feliz en el escenario. Yo les deseo a todos que encuentren algo que los haga felices, si no lo han hallado, búsquenlo", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El hijo de Lupita D´Alessio habló de su salida del programa, pero también de su retorno a los escenarios por medio de un disco en el que lo acompañarán grandes figuras del espectáculo.

"Viene un proyecto que se llamará Ernesto D´Alessio: Leyendas, un disco en el que voy a cantar con verdaderas estrellas de la música y eso me tiene muy entusiasmado; además de esto, viene un disco en vivo que hice en el Metropolitan, cuyo primer sencillo será Ámame como soy junto a DKDA".

En ese sentido, el cantante anunció que dicha agrupación volverá para presentarse en el llamado 90's Pop Tour.

"Ver a DKDA en vivo será un deleite para los fans. Nos subimos al 90's Pop Tour, ya dijimos que sí y por lo pronto vamos a estar en dos ciudades", comentó.

Por otro lado, Ernesto lamentó haber salido de MasterChef Celebrity, en donde una paella que presentó el domingo pasado, no fue del agrado de los jueces.

"Yo no quería salir, pero me sacaron. Mis compañeros tampoco querían que saliera, pero, pues así son este tipo de proyectos.

"Yo ya he estado en otros programas similares, les voy a comentar que el que no me gustó fue El Show de los Sueños (2008) porque mi mamá estaba en el panel de jueces y eso no se veía bien; ni ella ni yo sabíamos que estaríamos en el mismo programa".

Reveló Ernesto que aunque disfrutó mucho su estancia en MasterChef Celebrity, no todo fue miel sobre hojuelas.

"Me sentía bien al inicio, pero poco a poco me fui dando cuenta que no es como cuando cocina uno en la casa; no hay tiempo ni ingredientes al alcance. Había momentos que yo quería se abriera un portal en la cocina, así como los de Stranger Things, que me llevara directamente hasta mi casita en Monterrey", externó entre risas.

Ernesto opinó que a quien le ve bastante futuro en la "Cocina más famosa de México" es a Arturo López Gavito.

"A él lo veo muy emocionado en el reality show. Él es un apasionado de la cocina, le encanta. Muchos de los que participamos sabemos cocinar, pero no nos apasiona tanto", y agregó que le encantó ser parte de MasterChef Celebrity.

"Ha sido una gran experiencia. La producción es impresionante, es un programa padrísimo. El domingo que salí recibí muchos mensajes en mis redes de apoyo", sostuvo.

El intérprete compartió que La dama de negro retornará a Torreón el 8 de noviembre, pero desconoce si él vendrá como parte del elenco.