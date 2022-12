'Era su payasita', Verónica Castro y su particular relación con el Tigre Azcárraga

Verónica Castro sorprendió hace poco al recordar cómo era su relación con Emilio "El Tigre" Azcárraga. Todo comenzó cuando la actriz de "Los ricos también lloran" recordó cómo fue su paso por la televisora que le dio sus más grandes oportunidades laborales, Televisa, cuya propiedad estaba en manos de él. Ella llegó a confesar que se sintió como su "payasita".

"Le caía yo bien con sus amigos, era como su juguetito de la tele, esa es la verdad, era su payasita de la tele", reveló Verónica Castro en una charla periodística. Su diálogo dejó varios detalles polémicos tras confesar cómo fue en verdad su relación con quien fuera su jefe por mucho tiempo. Entre sus declaraciones, detalló que él hizo todo lo posible por retenerla.

"El Tigre" Azcárraga llegó hasta pedirle que hablara como su personaje de "Rosa Salvaje" ante los amigos que llegaban a su oficina. Fue por ello que la actriz pronto comenzó a sentirse un objeto de entretención del dueño de Televisa. "Me dijo que era pendej* porque yo no sabía cobrar", reveló la madre de Cristian Castro.

En ese sentido, Verónica Castro aseguró que esa frase se la dio cuando ella terminó rechazando un contrato de exclusividad con Televisa por al menos 20 años. "El último año que te digo, antes de morir, en diciembre (me dijo): 'Yo no te voy a pedir nunca nada. Te tengo respetada, pero quiero tenerte en la pantalla siempre y lo único que quiero es que me acompañes todos los años a la comida de los publicistas'", sostuvo.

(FOTO: ESPECIAL)

Verónica Castro agregó que en "esa última comida me dice: 'Se te acabó tu contrato', y le dije: 'Sí, ya sé, ¿ya no me va a dar contrato?'. Me dijo: '¿Y tú quieres seguir trabajando conmigo?, ¿o ya no quieres seguir trabajando?', y le digo: 'Pues yo sí, si usted me va a dar chamba, sí quiero seguir trabajando'".