Los mexicanos nos reímos de la muerte,

Celebramos con fiesta el día de muertos,

Tampoco nos entristece la mala suerte;

Para salir adelante tenemos "puertos".

El mexicano se burla de su dura situación,

Con arrojo, decisión, astucia y valentía

Enfrenta los problemas de cada día,

A toda penalidad le encuentra solución.

A la muerte le dice sin tenerle miedo:

"En qué quedamos me llevas o no me llevas".

A todos los males pronto halla remedio,

"Me llevas sólo que conmigo puedas".

[email protected]