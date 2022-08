Envían a Coahuila cerca de 1,500 fármacos antiCOVID

El Gobierno de México envió a Coahuila alrededor de mil 500 cajas de Paxlovid de la farmacéutica Pfizer, un antiviral específico contra el virus SARS-CoV-2, que es utilizado para disminuir el riesgo de enfermedad grave y hospitalización en poblaciones de riesgo y que debe administrarse en los primeros cinco días del inicio de los síntomas.

"Es útil hasta en un 90 por ciento de los casos para evitar COVID grave y hospitalización. Por primera vez lo tengo y se lo voy a mandar a las Jurisdicciones para que sobre todo se trabaje a primer nivel", señaló ayer el secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal Gómez.

El medicamento combina Nirmatrelvir, un inhibidor de la multiplicación del virus y Ritonavir, que se usa como potenciador para aumentar los niveles de Nirmatrelvir en la sangre.

En la reunión del Subcomité Técnico de Salud de La Laguna, celebrada en el Centro de Convenciones de Torreón, el funcionario estatal dio a conocer que las dosis son dos tabletas de 150 mg de Nirmatrelvir más 100 mg de Ritonavir. Las 3 tabletas deben tomarse juntas en la mañana y en la noche y puede ser con o sin alimentos. El tiempo del tratamiento oral es de 5 días y la eficacia es igual frente a todas las variantes del SARS-CoV-2.

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS PRIORITARIOS?

Pacientes no hospitalizados con COVID-19 leve a moderado (no grave).

En el grupo uno entran aquellas personas mayores de 18 años, con síntomas de sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19 en los primeros 5 días del inicio de los síntomas, que tengan con cualquiera de las siguientes condiciones: Pacientes de 65 años o más, sin vacuna contra COVID-19 o con vacunación incompleta sin refuerzo, infección por VIH sin tratamiento (Linfocitos <200 células/mm3), trasplante de órgano sólido o de médula ósea, cáncer, tratamiento con corticosteroides y deficiencias del sistema inmune.

En el grupo dos entran personas de 50 a 65 años con vacunación antiCOVID incompleta, así como mayores de 65 años con vacunación antiCOVID completa y comorbilidades.

En el grupo tres, están personas de 18 a 50 años con vacunación antiCOVID incompleta y comorbilidades como insuficiencia renal crónica (no terminal), obesidad grave asociada a hipertensión arterial sistémica y/o diabetes mellitus no controladas y enfermedades pulmonares crónicas no controladas.

Bernal señaló que Paxlovid está indicado únicamente en personas con riesgo de tener enfermedad grave por COVID-19, por lo que no es útil cuando el paciente ya requiere hospitalización y no es necesario en personas sanas con vacunación.

Efectividad

Tratamiento oral.

* Las autoridades de salud informaron ayer que se ha demostrado una eficacia de Paxlovid de hasta 89% en prevenir la enfermedad grave y hospitalización de los pacientes.

* Su eficacia es igual frente a todas las variantes del SARS-CoV-2.

* Será distribuido en las ocho Jurisdicciones Sanitarias del estado.