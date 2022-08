Falta de vacunas provoca embotellamiento en Periférico de Gómez Palacio

Luego de que anunciaran que las vacunas anti COVID-19 para niños de 5 a 11 años se habían terminado, varios usuarios en redes sociales reportaron que se habían realizado manifestaciones el el Periférico a la altura de la Expo Feria.

Sin embargo pese a la molestia entre los padres de familia por el anuncio, optaron por retirarse del lugar, provocando tráfico entre los automovilistas que pasaban por la carretera debido a que camiones, taxis y vehículos particulares se detenían debajo del puente peatonal para recoger a las personas.

A una hora del anuncio de que ya no había vacunas, aún había cientos de personas formadas para que sus hijos recibieran la inoculación, “se volvió a formar la gente, lo que pasa es que hay gente amontonada en la puerta y por eso no abren, mientras no se quiten de ahí no quieren abrir”, fue lo que dijo una madre de familia que se encontraba en las instalaciones de la Expo Feria desde las 9:00 de la mañana.

Además de los comentarios de los padres por la pésima organización que hubo en la única sede que se instaló para todo el municipio, algunos consideraron que no se respetó el orden alfabético que los organizadores comentaron que habría.

Finalmente, al momento en que las familias se retiraron con los menores, las calles al interior del lugar se mostraron llenas de basura con plásticos y bolsas de frituras que pintaron el asfalto de blanco.