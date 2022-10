'Entregaré un estado sostenible', asegura gobernador de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, aseguró que entregará un estado sostenible financieramente y que la siguiente Administración podrá enfrentar los retos.

Destacó que incluso cuando él llegó, el ingreso era de 3 mil 500 millones de pesos y ahorita llevan recaudados 9 mil millones.

El mandatario estatal visitó el municipio de Matamoros, para la entrega de la obra de equipamiento del pozo número seis.

"Me faltan poco más de 400 días de gobierno y no hemos tenido ningún contratiempo económico, al contrario, la disciplina financiera me permitió hacer obra, me permitió no pedir prestado más que los cortos plazos y me va a permitir entregar un Coahuila sostenible, un Coahuila que va a poder enfrentar los próximos retos del siguiente sexenio".

Resaltó que ahora se "tienen que rascar con sus propias uñas" por los recortes presupuestales de la federación, pero pese a ello, se ha podido enfrentar los compromisos y hacer obra, lo cual ha sido posible con las mezclas de recursos entre el Estado y los Municipios.

"Hoy en día nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas, tenemos que hacerlo juntos viendo la mezcla de recursos y que no nos genere deuda, muy al contrario que nos permita ir solventando las broncas económicas que tiene el Municipio y que pueda tener el gobierno del Estado".

Agregó que el equilibrio económico se logró haciendo "algunos movimientos" como la ley de pensiones y responsablemente se busca una reestructuración de deuda, cuando existan las condiciones de una menor tasa de interés, para que el gobernador que llegue tenga las posibilidades de enfrentar todos estos que se tengan con los Municipios.

"Eso es pensar por el pueblo, eso es pensar por Coahuila. Quiero terminar mi gobierno como lo prometí, no pidiendo un solo peso a largo plazo y dejando las mejores condiciones de reestructura (de deuda), sobre todo que los ingresos del gobierno del Estado nos permitan enfrentar los retos que hoy tiene Coahuila".

Reiteró que en el aumento en los ingresos y la disciplina financiera le ha permitido realizar obras y a más de un año de terminar su gobierno, de cumplir con todos los compromisos de final de año, con todas las prestaciones para los trabajadores del Estado, además de que cada Municipio se quede "bien encarrilado", con los proyectos que vayan a realizar con el nuevo gobierno estatal.