Entregan pozo de agua en ejido de Ramos Arizpe

El alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, entregó el día de hoy a la comunidad La Agüita del Rosario la perforación de un pozo de agua.

Fue hoy que se llevó a cabo la entrega donde el alcalde estuvo acompañado del secretario de Desarrollo Rural, José Humberto García Zertuche, Sandra Vázquez Ortiz, regidora de la comisión y de los habitantes del lugar.

Esta comunidad cuenta con 11 habitantes y está ubicada a 30 kilómetros de la cabecera municipal, se vio beneficiada con el programa municipal “Tú Eliges”, que apoya a cada ejido por medio de una bolsa de 150 mil pesos o más.

"Lo he dicho en muchas ocasiones, donde viva un ramosarizpense, ahí se tiene que ver la mano del Gobierno, aquí son 5 familias, no por ser una comunidad pequeña merecen que no le pongamos atención, por eso aquí le entramos con una perforación de pozo", dijo el edil.

La inversión fue de más de 719 mil pesos. Esta obra consistió en la perforación de un pozo para abastecimiento de agua para uso doméstico, de una profundidad de 100 metros, que da un total de 9 litros por segundo, la cual es suficiente para los 11 habitantes, quienes anteriormente se abastecían de un manantial natural, sin embargo, con esta temporada seca, cada año se hacía más grande la problemática de falta de agua.

Destacó que durante su administración pasada y en ésta, el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ha sido fundamental para llevar a cabo el programa Tú eliges, así como los programas sociales; "El Mandadon", los dispensarios médicos y el transporte escolar rural, convencidos de que llevar obra a ejidos es una justicia social.

Para finalizar dijo que en las próximas semanas cuando quede en su totalidad la perforación, se estará equipando el pozo con energía solar, para que los habitantes de La Agüita del Rosario no tengan un alto costo de energía por extracción.