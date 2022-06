Entrega de visas generó problemas de migración: Secretaría de Gobierno

La Secretaría de Gobierno en Coahuila informó que se ha solicitado al Instituto Nacional de Migración (INM) que se dé una explicación del tipo de visas que se han entregado a los migrantes, pues ha sido debido a estos permisos que se ha generado un problema de migración en la entidad.

Fernando de las Fuentes, secretario de gobierno informó que en los próximos días se tendrá una reunión con la Secretaría de gobierno de Nuevo León, pues han coincidido que este problema no es de ninguno de los estados.

“Este no es un problema de Nuevo León, ni de Coahuila, es un problema nacional y que no existiría si no se hubiese dado esas visas a más y creo que las siguen dando a más de 15 mil personas. El dato que tenemos es que hay más de 50 mil migrantes asentados en Tabasco”, indicó.

Destacó que además se ha pedido una explicación al INM sobre la documentación que se han entregado a los migrantes para poder transitar.

“Estamos haciendo lo posible; es una migración atípica. Habrá que revisar que el Instituto Nacional de Migración que es de la Federación, púes en las últimas semanas expidió una serie de visas de distintas categorías que incluso ya pedimos que nos las explican”, dijo.

Indicó que el INM ha pedido el apoyo a las diversas corporaciones para poder cumplir con su tarea de revisión de si se encuentran los migrantes legales.

“Se hablaba de una caravana de 15, pero el último dato que tengo es que se regresaron 70 camiones, se habla de 2 mil 800 personas y en las detenciones que hace en Estados Unidos diariamente andan en alrededor de mil 800 migrantes que en su viaje son detenidos y deportados”, dijo.

Recordó que por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme se tiene estrategia de salud.

“Al principio se pensaba que iban a llegar a las centrales, luego el instituto Nacional de Migración dijo que no se pedían vender boletos a personas que no contaran con estancia legal en el país y hemos tenido la colaboración con todos los municipios”, dijo.

Fernando de las Fuentes resaltó la importancia de atender este fenómeno, toda vez que puede prestarse a la comisión de una serie de delitos en contra de los migrantes como el tráfico de personas

Agregó que ya varios accidentes se han registrado en su camino, como el último donde una mujer migrante saltó de un vehículo en movimiento durante un traslado por la Carretera Federal 57, en el tramo Allende a Nava.