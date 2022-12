ENSAYO SOBRE LA CULTURA

INOCENTE PALOMITA

Con el plan B sobre el INE, nuestro presidente, como los cangrejos, ha dado muchos pasos hacia atrás en la vida democrática. A la mayoría de la gente no le gusta pensar en las consecuencias de los actos, aunque estén a la vista: Cuba, Corea del Norte, Venezuela; nada más para mencionar algunos cuantos. De ninguna forma quisiera vivir la vida paradisiaca que se goza en esos países.

¿QUÉ ES LO QUE OBTIENE?

1).- Que las elecciones queden en sus manos y se pueda imponer cuando le convenga. Si le retira los medios para subsistir, con el tiempo morirá. No es que quiera ahorrarse dinero, lo que no desea es el fortalecimiento de una institución que se le pueda convertir en un problema.

2).- Tiene en su poder al legislativo; no piensa perderlo. Hay que ir eliminando representantes de otros partidos para tener gente a su favor que haga las cosas como él lo desea. Para algo le ha de servir mangonear lo que quede del INE.

3).- Al ejército ya lo tiene en la bolsa, con todo lo que le ha dado. La seguridad pública sigue siendo uno de los problemas más difícil de resolver en la nación.

4).- También tiene en la mira al poder judicial; en donde quiere personas adictas a sus ideas.

5).- Le falta el poder económico, pero todos los pasos anteriores nos pueden hacer pensar que se apoderará de una forma o de otra, de lo que quede de él.

El discurso cotidiano es que los neoliberales son los corruptos son los malos, son los enemigos del pueblo. Ellos no son corruptos, tienen buenas intenciones; las mismas que habrá tenido Stalin, Castro, Los Kin o Maduro.

El discurso político dice que el pueblo ya es consciente de la política, por eso no protesta en contra de los anuncios fuera de temporada; se conforma con obras de tercera categoría en lugar de aquellas que nos daría prestigio internacional; tampoco protesta en contra del daño ecológico que las obras están ocasionando, tampoco ve mal que su presidente, a diario se enfrasque en un programa de televisión para gobernar desde ahí; tan consciente es que no se pregunta de dónde sale el dinero que se reparte a manos llenas, y de donde seguirá saliendo; tampoco se va a preguntar si el sistema educativo va en picada, como se le retira el subsidio a universidades que ya tienen nombre para crear nuevas universidades en donde no interesa el nivel de estudios sino la cantidad de profesionistas mediocres que pueda producir; el pueblo no se pregunta, ya que eso requiere respuestas.

No se preguntó en Alemania y dio como resultado el nazismo. No se lo preguntó en Italia y dio como resultado el fascismo. No se lo preguntó en España y dio como resultado el franquismo. No se lo preguntó en Japón y dio como resultados los Kamikazes. No se lo pregunta en ninguna parte y la civilización va en picada a su destrucción.

Por algo, una gran ciudad como Teotihuacán, sin explicación alguna, quedó desierta. Y vaya que era un gran imperio. La historia está llena de ejemplos. La vanidad de los imbéciles que gobiernan acaba con los pueblos.

Si el pueblo no se pregunta cómo es que grandes capitalistas puedan representar a los pobres. ¿En el estado de Coahuila no hay pobres, lo suficientemente preparados para representarse a sí mismos? Claro que los hay. Los niños bien se han apoderado del partido.

La gente no se pregunta la puesta en riesgo de los beneficios del México que hemos construido hasta ahora, con todos sus defectos; que si se pueden combatir es porque existen las posibilidades para hacerlo. En las dictaduras mencionadas es casi imposible. El socialismo se ha convertido en una nueva monarquía absoluta; los Kim, en Corea del norte, ya son monarquía.

Hoy cualquiera puede ir a un súper, tomar un paquete de carne y pagarlo. La acción se llevará no más de 20 minutos. En Cuba esto no se puede, y nos quieren hacer como los cubanos.

Primero los pobres; yo no he visto que nadie se preocupe por los que están en los semáforos pidiendo limosna. No le muevan, les va bien, por algo siguen ahí. Son toda una industria.

¿Cuánto sacarán diario? Estoy seguro de que en Cuba eso no se puede.

Le han asestado una buena puñalada a Madero: "Sufragio efectivo, no reelección."