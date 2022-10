ENSAYO SOBRE LA CULTURA

LOS CONQUISTADORES

Pido disculpas por atreverme a escribir sobre la conquista de América; por ese hecho histórico, yo vivo en esta maravillosa ciudad, con la familia que tengo, y la cultura que profeso, donde incluyo la religión.

No puedo negar a Colón porque sería negar mis apellidos. Me guste o no me guste lo que hicieron, es imposible juzgar a la distancia de tantos siglos la epopeya que realizaron; por lo general, hombres comunes y corrientes que construyeron su futuro con arrojo, jugándosela; indudablemente que eran codiciosos y que muy pocas veces usaron políticas válidas en sus acciones. Era lo que se estilizaba en aquel tiempo, en todo el orbe, y a todos los niveles. Aguja en un pajar personalidades como la de san Francisco, San Felipe Neri, o Santa Teresa. Hasta los papas jugaron a lo mismo durante el siglo XV, XVI y otros más. Lo mismo que jugaron los aztecas, los incas y los mayas; entre ellos pakal, el gobernador de Palenque, tierra de nuestro presidente, quien está traumado por los conquistadores.

De los cuatro viajes de Colón ya todos saben más o menos como le fue. Lo que hay que subrayar es que a partir de él, los reyes españoles acostumbraban a pagar mal la anexión de territorios a su corona. Esta aventura fue más del pueblo medio y bajo: profesionistas, soldados, evangelizadores, que de la corona o de la nobleza, preocupadas en las guerras en Europa, que les agotó las riquezas que recibieron de América.

De Colón, hacia el norte, se conquistaron Cuba y de ahí, la Florida y México. Exploradores de la Florida fueron Hernando de Soto y Juan Ponce de León. Otra de las características de esta epopeya es que se dejaron llevar por todas las fantasías que quisieron creerse, como la fuente de la juventud, las ciudades de plata, las amazonas, o el hombre de oro. Algunas se convirtieron en realidad, la mayoría no. Otro que tenemos que mencionar es Cabeza de Vaca quien partiendo de la Florida realizó un viaje a través del continente hasta llegar a Sonora; esto lo entretuvo diez años. Llegó con las bolsas vacías.

De Cortés ya nos han contado mucho a favor y en contra. De lo que poco sabemos es de los conquistadores de Sudamérica. Comienzo con Vasco Núñez de Balboa, quien de haberse metido de contrabando en un barco, llegó a ser adelantado y descubrió el Océano Pacífico. No le duró mucho el gusto porque pronto, alguien se quiso aprovechar de sus descubrimientos, lo derrotó y lo mando matar para quedarse con sus logros. Este personaje fue: Pedro Arias Dávila, o Pedrarias. Este conquistador llegó muy ampuloso a las Américas, traía, creo que once barcos. Presuntuoso y cruel.

ALONSO DE OJEDA DESCUBRE VENEZUELA.

Después nos encontramos con la figura de Pizarro, tan polémica como la de Hernán Cortés. De que fue cruel, lo fue y su aventura terminó en ser asesinado. Muchos han de haber querido lo que él tenía. Esta se convirtió en una de las fantasías que sí se hicieron realidad. Las minas de los incas fueron las más ricas de toda América. Pedro de Valdivia, después de participar con Pizarro, quiso buscar su propia suerte y se fue a la conquista de chile.

Hay otros que no dieron una, aunque oportunidades no les faltaron. No tenían la habilidad para llevar a buen término sus hazañas. Por ejemplo, Pedro de Alvarado, quien cometió el gran error de atacar una ceremonia de los aztecas en la gran Tenochtitlán, mientras Cortés había salido a apaciguar a Pánfilo de Narváez. Muchachito inquieto, se fue a Guatemala, pero quiso participar en la conquista del Perú y no le fue bien, tuvo que conformarse con lo que obtuvo de Guatemala.

Junto con los conquistadores iban los navegantes y los cartógrafos; quienes delineaban los nuevos mapas según los descubrimientos hasta que se dieron cuenta de que estaban en una tierra muy diferente a la China, o Asia. La llamaron América, porque fueron los mapas de Américo Vespucio quienes les hizo ver esa realidad.

Uno de estos cartógrafos se llamó Juan de la Cosa, que participó en siete viajes de exploración, iba delineando la silueta del nuevo continente.

Otra de las ideas que llevaban los exploradores, era encontrar el paso entre un océano a otro; y eso, extendió la expedición hasta darla la vuelta al mundo. Magallanes fue quien logra la proeza, aunque muere en el intento.

Insisto; quienes lograron esta hazaña fueron la gente del pueblo, común y corriente como usted y yo. Posiblemente la codicia era su mala consejera, pero lograron el conocimiento total del planeta tierra. Vinieron a hacer la América y la hicieron; así, tan imperfecta. Son mis ancestros.