Ensayo sobre la cultura

Cuando existe la diferencia, se puede producir la riqueza. En los tiempos en que España pudieron convivir las tres religiones monoteístas: musulmanes,cristianos y judíos, hubo un gran movimiento cultural. Al momento en que se combatieron a los musulmanes y judíos, la península ibérica se vino abajo en todos los sentidos. La inquisición vino a terminar con el pensamiento libre. Ni todo el oro y la plata de América le sirvió para evitar el subdesarrollo.

Los países que no han permitido la diversidad, los único que pueden administrar es la pobreza. Así lo demuestra la Rusia de Stalin, la China deMao, la España de Franco, la Italia de Mussolini y la Cuba de Castro. Son países cuya voluntad castran los dictadores; donde se vive por inercia, bajo la orden de un amo.

El liberalismo proclamó la libertad de pensamiento. Las leyes emitidas en el siglo XIX protegieron la libertad de expresión, el derecho a discernir y a no estar de acuerdo. La Verdad no le pertenece a nadie; y mucho menos ahora que la civilización está perdida en el caos que nosotros mismos hemos provocado por la maldita soberbia que nos hace creer saberlo todo cuando en realidad no sabemos nada.

No somos iguales, y eso es bueno. La dialéctica sólo es posible cuando existen los contrarios; si uno desaparece, se cae en el absolutismo, se detiene el movimiento de la civilización, tenemos el peligro de caer en la edad media. Los movimientos fundamentalistas, de cualquier tipo, acaban con la humanidad.

Si nuestro presidente pondera a Juárez, es que el liberalismo no debe de ser tan malo. Si, como dicen, manda a su hijo a estudiar a Inglaterra, cunade la revolución industrial y el pensamiento liberal, es que no debe de ser tan malo. Es ahí donde se escribe el ensayo sobre la libertad. Si no lo mandaa estudiar a Cuba es que no ha de encontrar en ese país la calidad educativa necesaria para su retoño. En cambio, a nosotros nos impone, en educación pública, a una persona que no tiene el nivel de estudios indispensable, doctorado, para ejercer el puesto.

Despotrica contra los neoliberales, pero déjenme decirle que todos los puestos de trabajo que se han creado en esta nación, a excepción de los creados por el estado, han sido gracias a los inversionistas neoliberales. Son los capitalistas quienes arriesgan su dinero con el fin de obtener ganancias. Insisto, es en este sistema donde se puede dar la lucha de los contrarios, donde es posible la existencia de los movimientos obreros que se opongan al capitalista para evitar la explotación del trabajador; por ello existe una ley federal de trabajo, que es la garantía de la justicia para el asalariado, aunque muchas veces no sea quien tenga la razón. En los países capitalistas existen los sindicatos, organismos que no tienen sentido en los socialistas, ya que al ser el estado dueño de los centros de producción, el trabajador, que se supone es el estado mismo, no puede tener sindicatos contra él.

¿Se permiten las huelgas en Cuba, en la Rusia de Stalin, Ortega las permite? ¿Los socialistas son creadores de empleo?

No somos iguales y por ello existen las leyes y las instituciones, organismos a los cuales se puede acudir para dirimir las diferencias. Con leyes del juego claras, no hay dudas de a quien darle la razón. Cuando acabas con las instituciones y mangoneas las leyes es cuando se abren las puertasa la corrupción.

El valor más preciado con el que se cuenta hoy en día, es la libertad, la pocas que nos queda. Por lo menos, la libertad de opinión. Artículos 6 y 7constitucional son sagrados. Mientras que se pueda ejercer las diferencias de opinión, este país podrá tener remedio. Cuando esto se impide a través de la amenaza y del miedo, entramos al peligro de convertir a nuestro estado en una dictadura. La polémica nos acercas a la verdad. Siempre espreferible defender a la polémica que amordazar a la conciencia.

En septiembre habremos de recordar que la independencia la generaron los liberales, imbuidos en los preceptos que produjeron la independencia de los Estados Unidos y la revolución francesa. Los derechos del hombre se generaron ahí. Eso hicieron los liberales. La constitución de Cádiz era liberal; lo mismo que Bolívar e Hidalgo, lo mismo que el gran Morelos. No todo en el liberalismo significas corrupción. El liberalismo generó las leyes de reforma y la constitución del 17, el seguro social, el Infonavit y el derecho a la jubilación. No somos iguales, que bueno que no somos iguales.