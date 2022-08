ENSAYO SOBRE LA CULTURA

LIBRO Y PELÍCULAS

Todos los días se puede aprender algo; eso es como cualquier "hobby". Hay quienes a diario pueden hablar de fut y aprenden con el fin de mantener una conversación con quienes poseen los mismos gustos. En la radio, hay programas llenos de información de ese tema, lo mismo que en la televisión o en las redes sociales.

Mi temática no es tan generalizada: historia y literatura. No abundan los programas de historia; hay uno muy bueno los sábados por 91.8 0.5. La que era radio Mayrán. De literatura hay en Radio Universidad. De todos modos, mi principal fuente sigue siendo los libros; y en la televisión, busco series que hablen de estos temas. Los he encontrado; por ejemplo, la guerra de las rosas de Inglaterra, hay varias series que hablan de ella. De Magallanes, otra, y así puedes ir encontrando. No es mucho, hay que reconocerlo. De México, lo mínimo imprescindible. La serie de Cortés la dejaron a la mitad.

Ahorita me ha tocado la suerte de encontrar información sobre los musulmanes. Ya tengo, sobre todo de los que estuvieron en España, los Omeya y Almanzor, y los libros de Tario. Adquirí la alquimia en el Al Ándlus, que son los antecedentes de la química. En estas búsquedas pides más, porque no hay mucho que se ofrezca en el mercado y cuando descubres un hilo del cual jalar, te da mucho gusto. En la solapa del libro, venían otros títulos, entre ellos: Averroes de Juan Antonio Pacheco. Cuando me propuse conseguirlo no se pudo porque no existía en el catálogo de la librería donde compré el otro. Ni en la computadora, ni nada. Se queda pendiente el personaje.

En la tele di con una serie que se llama Resurrección. Habla sobre Ertugrul. Lo primero que pensé era de que se trataba de un personaje ficticio. Indagando en Wikipedia, supe que era un personaje real, antecedente del imperio de los turcos. La historia se mantiene entre lo real y lo melodramático, porque los protagonistas son como superhéroes que se enfrentan a los adversarios y los vencen a todos. Está divertida. Entre lo fantasioso, vas aprendiendo de historia que de otra manera no podrías saber. Lo más importante, es el punto de vista del musulmán, la otra cara de la moneda, donde los demonios son los cruzados. Esto me remitió a otro libro que leí hace tiempo; las cruzadas vistas por los musulmanes.

Ahí vas profundizando en los temas, cuando se encuentra material para hacerlo. Es divertido que de pronto aparece información que antes no tenías, y aprendes. Nunca se deja de aprender.

Sobre México he aprendido más de los libros que de la televisión. Cuando era joven pensaba que de la época precortesiana no iba a encontrar mucho y ahora es de lo que más he leído. Como que a los medios no le ven de dónde se pueda hacer negocio con ello.

Hasta las historias ya están contadas. Hay una escritora: Sofía Guadarrama Collado, que narra la época azteca en varias novelas. Todo consistiría en hacer la adaptación; la de capítulos que saldrían. Esta que estoy viendo sobre los musulmanes, son cinco series de ochenta capítulos cada una. El tema de los aztecas da pa más. ¿Qué les asusta? ¿Los sacrificios humanos? También en Europa los hubo. Desconocemos completamente toda la filosofía que hay detrás de esta cultura y que Sahagún la rescató para nosotros.

¿Cuál es la diferencia entre una película de acción o melodrama y una de historia? Que una pretende ser real y la otra es ficción; aunque la real puede tener mucho de ficción y la otra puede ser un reflejo del mundo real. Ni los libros ni las películas de historia son aburridas cuando están bien contadas. Ahora me sale otro autor inglés que es genial para describir las batallas por ser militar: Antony Beevor. Escribe sobre la segunda guerra mundial en varios tomos, la revolución rusa y la Guerra civil española. Ampliamente recomendado y fácil de conseguir. Antes de que se agote.

Este es mi pasatiempo. De la historia he saltado a autores de arqueología como Beatriz de la Fuente, los olmecas, o el ilustrísimo Doctor, Eduardo Matos Moctezuma, el principal exponente de los aztecas. Cada etnia tiene sus estudiosos y en el camino los vas encontrando, y aprendes lo que en la escuela nunca te enseñaron. Ya antes había mencionado de la serie ciudades de FCE. Precisamente, Matos era uno de sus directores. De 14 libros, conseguí trece y para mi gusto se quedó corta porque faltaron muchos lugares. ¿Pasaría algo con los presupuestos?

Pero de que hay información, hay información. Me gustaría encontrar más sobre el juego de pelota.