Ensayo sobre la cultura

Ahora que Latinoamérica y México están optando por Gobiernos de izquierda, se me viene a la cabeza la pregunta: ¿Qué tienen los dictadores mesiánicos que convencen a los pueblos de una forma de gobierno que no ha demostrado funcionar en ninguna parte?

En el siglo XIX aparte de Carlos, había otros pensadores, como Bakuni, que también idearon sistemas socialistas, pero ni entre ellos mismos se ponían de acuerdo, y en un momento dado, hasta se volvieron enemigos. Marx criticaba a todos, como si fuera él quien poseyera la verdad universal; sin embargo, no era tan cierto.

En primer lugar, viene de una familia burguesa y eso le permitió estudiar hasta obtener un doctorado. Como estudiante, exprimió el apoyo de su padre, porque nunca tenía lo suficiente para sus gastos; ni nunca lo tuvo, a pesar de que durante su vida recibió tres herencias. Una la dedicó a los movimientos revolucionarios de los que ideológicamente participaba.

Como no encontró trabajo en las universidades, por su franca rebelión ante el sistema, se dedicó al periodismo. Tuvo que salir de Alemania. Por un tiempo vivió en Francia, después en Bélgica y al final en Inglaterra. Se casó con una aristócrata, Baronesa, aunque no recibió mucho apoyo de su familia. Con el periodismo no siempre sacaba para los gastos familiares. Perdió varios hijos durante la infancia de estos, por las condiciones en las que vivía. Al final, Engels, otro con historia que muy pocos conocen, tuvo que hacerse cargo de su economía, cuando se encargó de los negocios familiares.

Que a Engels tampoco le gustaba trabajar en las empresas de su padre, pero sí le gustaba que le mandaran dinero. Nunca se casó, vivió en amor libre; hasta se dejó que le echaran la culpa de ser el padre de un hijo que Marx tuvo fuera del matrimonio con una persona que le ayudaba a su mujer en los trabajos domésticos.

Los datos anteriores los he obtenido de la biografía de Marx escrita por Sven-Eric Liedman.

Cuando Carlitos expresó eso de que cada quien según sus necesidades y cada quien según sus posibilidades, bien sabía lo que estaba diciendo. (Subrayo, siempre vivió fuera del presupuesto).

Se dedicó más que nada a sus investigaciones económicas, filosóficas, antropológicas. Eso sí, fue muy estudioso durante toda su vida. Dejaba a su esposa a que enfrentara a los cobradores, y se iba a las bibliotecas a desarrollar sus teorías y a escribir sus libros; que después ella misma tenía que transcribir porque la letra de Marx era espantosa y era la única que lo entendía.

Según esto, yo no lo digo, lo dice el autor, sus libros, casi todos, quedaron inconclusos. Tal vez el único redonde fue el manifiesto comunista. En cuanto el capital, sólo el primer tomo lo vio publicado, los otros dos, fue Engels quien le dio conclusión y término y se publicaron muy posteriormente a la muerte de Marx.

Después de él, con sus escritos ha sucedido lo mismo que sucedió con la biblia. Cada quien los interpreta como les da la gana y el que tiene más fuerza los impone como verdad rotunda.

Cito la página 579 del libro mencionado: "La obra de Marx se puede interpretar de varias maneras, y el acento se puede poner en aspectos diferentes. En cualquier caso, es difícil hablar de una política uniforme y natural en Marx".

Mas adelante, dice: "El tema de discordia más importante era cómo debía gobernarse el partido. El año anterior, Lenin había dejado clara su posición en su libro ¿Qué hacer? Argumentó que un grupo de intelectuales como revolucionarios profesionales tenían que liderear el trabajo del partido con mano firme. Esto estaba lejos del ideal revolucionario de Marx como acción de la propia clase obrera, pero correspondía mejor a la situación real de Rusia con las principales figuras del partido aisladas en Europa occidental mientras que el pueblo permanecía sometido a la autocracia zarista. Incluso entre los narodniki había quienes creían que los intelectuales políticamente fiables debían conducir a las masas a su propia liberación."

Sabemos lo que pasó en Rusia, en China, en Cuba, en Vietnam del norte. Muchos de los propios socialistas fueron asesinados por no estar de acuerdo con el liderazgo de sus presidentes o secretarios del partido; ejemplo, Trosky, Huber Matos. Pero. Se sigue insistiendo. De verdad ¿Qué tienes estos dictadores mesiánicos que convencen con tanta facilidad a los pueblos?