Encubren autoridades a servicios de transporte privado ilegales en Monclova

Las autoridades de transporte y vialidad municipal encubren a los operadores de automóviles que ofrecen el servicio de transporte privado a través de plataformas como inDriver, Uber y otras similares, denunció el Secretario General del sindicato de transportistas de la región centro de CTM, Javier Hernández del Ángel.

El dirigente gremial señaló que las autoridades municipales informaron que han asegurado 47 vehículos que operan con servicio de transporte a través de plataformas.

“Pero también informaron que la cantidad de Ubers, InDrivers y esos, rebasaron por mucho al número de taxis. Detener 47 unidades cuando saben qué hay muchas más de 700 es no hacer nada” dijo.

Afirmó que existen intereses oscuros para no intervenir, porque “hay funcionarios, directores y hasta regidores que traen autos trabajando en plataformas”.

Dijo además que no existen en Coahuila plataformas que estén trabajando de manera legal, porque ninguna está registrada, no han presentado padrones de vehículos y operadores, no cuentan con seguros para transporte ni tienen oficinas o domicilio local para recibir notificaciones o atender a usuarios o autoridades.