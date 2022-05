Enanitos Verdes y laguneros se aman por siempre

En el primer semestre de 2020, los artistas planeaban festejar sus primeros 40 años de carrera en Torreón, pero la pandemia no se los permitió.

Y ahora, nada impidió que Horacio "Marciano" Cantero, Felipe Staiti y Jota Morelli ofrecieran en el Coliseo Centenario un tremendo espectáculo por sus cuatro décadas musicales.

La banda formada en Mendoza, Argentina hizo un repaso de sus éxitos de rock, con los que emocionó al máximo a la audiencia de la Comarca.

El conjunto argentino logró reunir a dos generaciones: sus fans contemporáneos y chavos que gustan de su propuesta.

El Coliseo abrió sus puertas a las 19:00 horas. Poco a poco comenzó el desfile de fanáticos hasta abarrotar el sitio.

Marco Sotelo, de 45 años, comentó a El Siglo de Torreón que tiene anécdotas especiales con los Enanitos Verdes.

"Yo le pedí matrimonio a mi entonces novia en un concierto que la banda dio aquí en Torreón en un antro del Bulevar Revolución en diciembre de 2013 y mucho antes, mi papá me llevó a un show de los Enanitos y como fue el primero al que fui, pues no se me olvida", relató.

Sin duda, los padres suelen heredar los gustos musicales, tal es el caso de Antonio Villalba, de 22 años de edad.

"Mi papá siempre escuchaba los discos de Enanitos Verdes. Los ponía una y otra vez en un estéreo que teníamos en la sala, así que fue inevitable que a mí me gustaran también", relató entusiasmado.

Los amigos y las parejas ya ocupaban sus asientos, brindaban con cervezas, vinos o bebidas gaseosas y preparaban sus teléfonos móviles para captar a los artistas y subir videos en sus redes sociales.

Al dar las 9:40 de la noche la espera terminó. Las luces se apagaron, los gritos no se hicieron esperar y en ese momento la fiesta de los 40 años de Enanitos Verdes empezó.

"Marciano", Felipe y Jota irrumpieron en el escenario dispuestos a pasarla muy bien con su público de la localidad.

Los argentinos comenzaron la velada con un "medley" conformado por temas como Igual que ayer, Creo, La banda de la esquina, Fuiste y Mujer maravilla, entre otros.

"¿Cómo está Torreón?, buenas noches. Si supieran qué felicidad nos da estar aquí. Nosotros venimos de un sitio por donde está la Cordillera de los Andes", exclamó Cantero antes de presentar el tema Cordillera.

Los Enanitos Verdes no escatimaron en producción, ya que trajeron a Torreón una escenografía muy vistosa, en la que destacaron varias pantallas y juegos de luces.

"Muchas gracias por su cariño. Les cuento que estamos celebrando 40 años de carrera y hoy -ayer- vamos a tocar melodías que hacia un buen rato no tocábamos o bien que jamás habíamos tocado", tras expresar Horacio tales palabras, la banda continuó con Te pasa algo así.

Por unos segundos, "Marciano" se retiró y entonces Felipe saludó a la audiencia y se dispuso a cantar, sin dejar de tocar su guitarra eléctrica, la melodía Mayer.

Una de las sorpresas de la velada ocurrió cuando la agrupación entonó el cover de Un par de palabras, que justo en diciembre de 2021 los Hombres G entregaron en el mismo recinto.

Como se sabe, Enanitos y el grupo que lidera David Summers hicieron una gira juntos llamada Huevos revueltos, que arrojó también un material discográfico.

Los espectadores dejaron sus asientos cuando escucharon los acordes de Guitarras blancas, bailaron y luego corearon a todo pulmón la siguiente rola del "set list", La muralla verde.

La agrupación trajo del pasado otros dos rolas que siguen formando parte del soundtrack de vida de muchos de sus fans, Tus viejas cartas y Eterna soledad.

En el concierto, no podía faltar el tema Lamento boliviano, "la cereza del pastel de nuestra carrera", como el propio "Marciano" dijo en una entrevista con El Siglo de Torreón acerca de este tema que dio a conocer la banda Alcohol Etílico, sin embargo, fue con Enanitos Verdes que trascendió y por el que muchos los reconocen.

