EN VIVO: Entrega 94 de los Premios Oscar

DETALLES DE LA CEREMONIA EN VIVO:

¡BEYONCÉ EN EL ESCENARIO!

La cantante estadounidense Beyoncé interpreta el tema Be Alive de la película King Richard, canción nominada a mejor tema original.

¡CELEBRAMOS EL CINE!

Inicia la entrega 94 de los Premios Oscar ¡Una celebración de lo mejor del cine!

MAQUILLAJE Y PEINADO

The Eyes of Tammy Faye gana el premio al mejor maquillaje y peinado

¡MEJOR BANDA SONORA!

Hans Zimmer gana el Premio de la Academia a la mejor música original por Dune, que también recibe antes de la ceremonia premios a sonido, edición y diseño de producción

TERNA DE CORTOMETRAJE

The Long Goodbye gana el premio al mejor cortometraje; The Queen of Basketball mejor cortometraje documental

¡PRIMEROS GANADORES!

The Windshield Wiper, de los españoles de Alberto Mielgo y Leo Sánchez, gana el premio al mejor cortometraje animado

¡YA LLEGÓ EL ORGULLO DE MÉXICO!

Este domingo se celebra una nueva entrega de los Premios Oscar en su edición 94, en donde grandes estrellas del cine brillarán en una noche histórica llena de representación.

Una lista diversa de nominados, en donde por segunda ocasión un actor sordo es nominado al Oscar, un director mexicano compite en mejor película animada y donde Kristen Stewart sorprendió por su aparición en la categoría de mejor actriz.

Los Oscar apuestan este año por el regreso del glamour tras la nueva normalidad, luego de una entrega fallida del año pasado, en esta ocasión la academia apuesta por aumentar su audiencia

La ceremonia iniciará a las 7:00 pm en el Dolby Theater de Los Ángeles y se podrá ver en México a través de la señal de Azteca 7 y de TNT. Además, todos los cinéfilos podrán seguir el minuto a minuto de la entrega de premios a través de las redes sociales de El Siglo de Torreón.

Sigue el minuto minuto de los premios más importantes del cine

¿Quiénes presentarán los premios?

La conducción de la ceremonia estará a cargo de Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, regresando de esta manera el formato de maestro de ceremonias luego de tres años sin la presencia de este.

¿Cuáles son las candidatas a mejor película?

Las 10 producciones que compiten a mejor película son: Belfast, CODA, Don’t Look Up (No mires arriba), Drive My Car, Dune (Duna), King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora), Licorice Pizza, Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas), The Power of the Dog (El poder del perro) y West Side Story (Amor sin barreras).

¿Cuáles son las producciones?

The Power of the Dog es la presunta favorita a mejor película y dirección, de Jane Campion, pero también existe la posibilidad de que CODA se lleve el trofeo a la mejor película. De cualquier manera, será la primera vez que un servicio de streaming gane el premio mayor. Otros posibles ganadores son Will Smith como mejor actor por King Richard, Jessica Chastain como mejor actriz por The Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye), Troy Kotsur como mejor actor de reparto por CODA y Ariana DeBose como mejor actriz de reparto por West Side Story.