EN VIVO: Alejandro Irarragorri y Dante Elizalde realizan foro de preguntas con aficionados de Santos

Desde el Territorio Santos Modelo, Alejandro Irarragorri y Dante Elizalde estarán contestando inquietudes de algunos aficionados de Santos Laguna cara al inicio del Torneo Apertura 2022.

DANTE ELIZALDE: "El refuerzo de Juan Brunetta (mediocampista argentino) está a punto de ser confirmado".

ALEJANDRO IRARRAGORRI: "Lo mal que estamos (hablando del pasado torneo Clausura 2022) en la puerta para estar bien. En el 2016 tuvimos que cambiar los jugadores, en nuestro diagnóstico hoy no es así, y estamos trabajando en eso. No me han creído, no pasa nada, es parte de la chamba, lo importante es cambiar la cara de la incredulidad".

ALEJANDRO IRARRAGORRI: "¿Cuál es la bueno?, hablando de identidad. Cuando llegó Djaniny lo querían acribillar, cuando se fue estaban llorando. Hoy tenemos un cuerpo técnico con Figueroa tres veces campeón. Renovamos a Gorriarán que lo quiere todo mundo, el cuate viene es ídolo y seleccionado, tuvo un mal pasado, va a tener muchos mejores. ¿Qué más identidad quieren? Estamos dando continuidad en un plantel en el que creemos, si nos equivocamos pagamos las consecuencias".