Matheus Dória 'explota' durante foro tras comparaciones entre Santos y Atlas 

Después de más de una hora en la que se desarrollaba el foro de preguntas de varios aficionados de Santos hacia Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, y Dante Elizalde, presidente de Club Santos, el jugador Matheus Dória tomó el micrófono para expresar su molestia ante la comparación que se hace con Atlas.

Las palabras del capitán de los Guerreros, llegaron después de los reclamos que hacían a los directivos del equipo ante su visiónde que el conjunto de los Rojinegros recibe más que los de La Laguna.

"Sí fue un mal torneo pero, la única cosa que a mi me molesta mucho es que empiezan a comparar con Atlas, ¡wey! No tiene nada que ver (que sean los mismos dueños), hay quienes tienen hasta tres equipos. Si quieren hacer un balance, comparen línea por línea de nosotros con la de Atlas, y van a seguir con nosotros. Estos cabrones ganaron dos campeonatos, ok, chido. Nosotros quedamos a deber, también. Pero yo me quedo con lo de Santos, pero si comparamos línea por línea, muchos estarán de acuerdo conmigo”, dijo luego de estar escuchando a los fanáticos insistiendo en el tema del otro equipo de Grupo Orlegi.

Además, el defensa brasileño enfatizó que tanto Dante como Alejandro hacen todo por el club, y resaltó entre los temas que también se abordaron los seguidores albiverdes, que los jugadores juveniles son hoy por hoy sus mejores elementos.

“Obviamente va a pesar un torneo malo, no lo hicimos a propósito. Es complicado explicar las cosas que pasan en el futbol (...) Tengo que agradecer a Dante y Alejandro porque hacen todo por nosotros. Estaban hablando de los jóvenes, bueno pues ahora mismo nuestro mejor jugador viene de fuerzas básicas, y hoy en la noche va a jugar aquí con la Selección, Jordan está peleando por ser el novato del año. Tienen que tener tranquilidad”.

Dória, dio su palabra de que tanto él como el resto de sus compañeros “se están matando" para cambiar la situación que se vivió en el anterior torneo Clausura 2022.

“Doy mi palabra que mis compañeros se están matando y dejando todo para cambiar esa situación. Somos autocríticos. No estamos conformes con los resultados negativos y estamos trabajando para cambiar".