En tus Marcas: Lo difícil de organizar

Siempre ha sido complejo organizar una Carrera Atlética, desde el punto de vista del responsable de llevar a cabo un evento es de muchas formas riesgoso y comprometedor.

Hace unas semanas conocimos la historia del español Luis Agustín Escriche que se frenó ante la META de la carrera valenciana de "La Alcudia" para dejar correr el crono, y es que la prueba de 21K solo ofrece premio económico a quien rompa el récord, premio de 150 mil Euros. Al llegar a la línea de META, Escriche venía muy sobrado del récord y su más cercano perseguidor estaba a dos minutos, de haber cruzado inmediatamente dejaría muy difícil el récord para el siguiente año, por lo que decidió esperar para no dejarlo tan complicado y volver a romperlo el año venidero.

Para los organizadores, llevar a cabo un evento es tan complicado hoy en día, y en algunas ocasiones se ve reflejado en poner premiaciones no tan atractivas o con "candados" para no gastar tanto, pero luego suceden cosas como lo de España, donde el atleta se protege y piensa en el futuro para poder volver a ganar un billete más.

Hoy en día, para quien organiza, no solo es pensar en el kit que ofrecerá, es además, pensar cuánto tendrá que pagar a las autoridades para poder realizar el evento, impuestos que ya se generan en muchas partes del país olvidando que promover el deporte es la prevención de enfermedades y delitos que luego son más costosos para el mismo Gobierno, que lo que se paga por poder realizar una carrera.

Un ejemplo muy claro es la Carrera de Marathon TV, que se llevará a cabo por tercer año consecutivo y será la primera vez con menos estímulos locales, la 5 y 10K de Marathon TV es ya la segunda carrera atlética, solo después del Maratón Lala, que deja más derrama económica a la región, con una ocupación hotelera importante, con vuelos llenos a la ciudad y restaurantes con mucha afluencia, además de la ventana que significa con su trasmisión a centro y sur de América, así como Estados Unidos y España, algo que no tuvo valor esta vez.

Para los colegios, organizar una carrera más que un tema de publicidad como piensan las autoridades, es involucrar a los padres de familia con sus hijos en una convivencia y promover cambios de estilos de vida que ayuden a una mejor armonía familiar y por consecuencia, un mejor rendimiento del alumno en sus aulas.

Para muchas empresas, organizar un evento atlético es por un lado, mantener en actividad física a sus empleados, algo que incluso lo solicita la Secretaria del Trabajo, muy preocupada por el aumento de casos de diabetes e hipertensión, la gran mayoría dona una parte de lo recaudado por concepto de inscripciones a Asociaciones Civiles que apoyan a diferentes grupos vulnerables de la sociedad.

Llevar a cabo una Carrera Atlética no debería ser una "pesadez" para nadie, debería ser un pensar en el futuro con menos problemas de salud, con personas más responsables y disciplinadas, con familias más unidas y con una economía que se mueve en un domingo desde las 6 ó 7 de la mañana; de no existir esa carrera dominical, el taxista no ganaría unos pesos más, el restaurant de desayunos tendría que esperar a medio día para tener gente, la venta de bebidas hidratantes se cambiaría por cerveza apenas se "abriera la gloria", como dicen los asiduos a esas bebidas.

Las Carreras atléticas son una economía que mueve y da vida a una ciudad en un día inhábil, desde siempre he pensado que todo el sacrificio vale la pena, así sea uno solo el cambio de vida de un corredor, solo por uno ya valió la pena, ¿no lo crees así?