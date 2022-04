En Torreón es más seguro tomar un taxi que Uber y DiDi: taxistas

Taxistas en Torreón llamaron a la población a evitar caer en psicosis y creer en noticias falsas respecto a supuestos raptos de mujeres perpetrados desde del transporte público, afirmaron que al menos a nivel municipal son constantemente sometidos a revisiones oficiales para que puedan operar cumpliendo con múltiples requisitos de legalidad, situación que deriva en un servicio seguro y de calidad, lo que no ocurre con plataformas de transporte vía aplicación como Uber y Didi.

Fue en primer término Francisco Guardado, representante de líneas de taxi en Torreón, quien señaló que muestra de ello es que en la ciudad se tienen registrados y vigilados a unos 5,200 vehículos de diversas empresas y líneas, de forma que a los operadores y propietarios que no cumplan con las reglas se les aplican "sin excepción" multas por hasta miles de pesos, o bien se les realizan decomisos en casos de mayor gravedad.

"A nosotros sí nos hacen operativos de revisión, nosotros tenemos unas reglas bien definidas y lo digo con toda honestidad, a cada vehículo se le pueden ver placas especiales, número económico, el nombre de la línea o la base y los choferes traen su licencia especial, hasta su gafete... Por eso me llama la atención que en redes nos estén apuntando a nosotros, porque cuando te subes a un Uber o Didi confías que la persona de la aplicación es la que te va a llevar y no siempre es así, ellos andan en carros particulares, en la clandestinidad, por todo lo que tenemos que cumplir sí creo que en Torreón es más seguro tomar un taxi que Uber o Didi", declaró.

Guardado además lamentó que el grueso de la población y de los usuarios del transporte no tengan el conocimiento de que existen casi 3 mil unidades que operan bajo esquema de transporte vía aplicación, sin seguro, con placas particulares y con opacidad en su rendición de cuentas a los operadores y la población en general.

"Nosotros tenemos hasta un padrón de choferes no deseados, en esas plataformas todo es clandestino, la misma autoridad tolera que estén circulando sin seguro, es un peligro para todos... Decirle a la gente que estamos súper controlados, nosotros estamos blindados", dijo Guardado.

En ese mismo sentido brindó su punto de vista Alejandro Hernández, quien ofrece su servicio de taxi particular y pide a la ciudadanía un voto de confianza para su labor, toda vez que especialmente en los últimos años ha sido objeto de revisiones de parte del Gobierno del Estado y de la autoridad municipal.

"Nosotros nos ganamos la vida con esto, mantengo a dos hijos y mi señora de mi carro desde hace ocho años, la gente de esas plataformas entra y sale a cada rato, nadie sabe si de verdad se dedican a eso, a otra cosa... Claro que pasan cosas, pero le puedo decir que aquí en la ciudad, si pasa algo con un taxista pues van a identificarlo rápido, con los Uber no", señaló el taxista.

Cabe recordar que precisamente el titular de la Subdelegación Regional del Transporte y Movilidad del Gobierno de Coahuila en La Laguna, Jesús Manuel Villalobos, admitió durante el pasado lunes que existe un nivel mínimo de regularidad entre quienes se dedican al transporte vía digital como Uber y Didi en la región, señaló que del total del padrón estimado (entre 2 mil y 3 mil vehículos), solamente se han podido regularizar unos 13, esto derivado de operativos que se realizan de forma aleatoria en la región.

Señaló además que, debido al nivel de organización de ese tipo de choferes, es que siguen evitando los mismos operativos y se mantienen en la clandestinidad.

En ese sentido dijo que gran parte de los vehículos de transporte vía App carecen de seguros de daños, pueden ser confundidos con unidades particulares en cualquier momento y no siempre son manejados por quienes se ostentan como propietarios.

"A las aplicaciones de plataformas digitales no les interesa tener bien informados a sus usuarios, a las personas que están afiliando, la verdad de las cosas es que ellos afilian a todo mundo y no le dan la información que deben tener, una licencia tipo 'D', un tarjetón para plataformas digitales, inclusive que sus choferes que tienen que ser los propietarios de los vehículos y que tienen que tener una facturación de 2 mil 750 UMA con una antigüedad de 5 años, no les informan, ellos lo que quieren es recabar el 30 por ciento del viaje que dan diario y no pagar los impuestos... Para ellos es un buen negocio estar afiliando sin ninguno de los requisitos", informó el funcionario.