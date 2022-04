Policía de Torreón, sin reportes de supuestos raptos de mujeres

La Policía de Torreón informó este miércoles que por el momento no se tienen mayores reportes sobre supuestos "raptos" de mujeres y como ya ha circulado en últimas horas en redes sociales.

El jefe de la corporación, César Perales, precisó este día que no existen indicios sobre las situaciones que se narran en algunas publicaciones en redes, en las cuales se hace referencia a taxis o plataformas de transporte digital desde las que se raptan a mujeres en diversos puntos.

Señaló Perales que "no tenemos nada, todos nos apunta de parte de Seguridad Pública a que es una noticia falsa, incluso los audios no tenemos reporte, no tenemos evidencia clara como para suponer que haya ese tipo de situaciones hasta el momento aquí en el Municipio de Torreón ".

Al margen de ello Perales afirmó que se mantienen pendientes de la seguridad ciudadana en general, además invitó a que se hagan los reportes que sean necesarios mediante las vías oficiales de emergencia 911 y en el WhatsApp de la Policía Municipal 871-512-6954.

De la misma forma pidió a la población efectuar las denuncias correspondientes de desaparición ante las autoridades correspondientes, esto en lugar de compartir mensajes de procedencia dudosa y generar así un ambiente de incertidumbre generalizada en las propias redes.