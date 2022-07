En redes piden que Elliot Page reemplace a Ezra Miller como The Flash

No es ningún secreto que Ezra Miller está en riesgo de perder su trabajo como The Flash, al menos es lo que los fans de DC piden, pues el actor ha estado involucrado en varias controversias y problemas legales, siendo protagonista de varias detenciones y denuncias en su contra.

Aunque Warner Bros aseguró que el estreno de The Flash el próximo 23 de junio de 2023 ocurrirá, a pesar de las circunstancias personales de Ezra, debido a que la película ya se terminó de grabar; sin embargo, hay varios rumores que aseguran que la compañía tiene planes para sustituir al actor en siguientes entregas del metahumano. En redes ha comenzado a sonar Elliot Page como el candidato perfecto.

Hay que recordar que en lo que va de 2022, Ezra fue arrestado en dos ocasiones en Hawái. Además, fue señalado por manipular y drogar a una activista de nombre Tokata Iron Eyes, cuando era todavía menor de edad. Por otro lado, también lo acusan de haber dado alojamiento a una mujer de 25 años y tres hijos menores en una granja de Stamford (Vermont) en donde presuntamente habría drogas y armas, todas estas sin supervisión.

La petición de que Elliot Page sea el nuevo actor que dé vida a Barry Allen surgió en redes sociales.

"Solo quiero aprovechar este momento para decir que Elliot Page sería un gran Barry Allen, en caso de que alguna vez sea necesario, ya sabes, lanzar un nuevo Flash, por cualquier motivo", dijo Lissete Lanuza Sáenz, editora de Comic Book Resources (CBR).

Otro usuario señaló que en caso de que el actor fuese reemplazado, sería bueno que también sea por otra figura Queer, ya que Ezra se considera no binario, mientras que Elliot Page es un actor trans.

"Vi a alguien mencionar que The Flash debería ser refundido como Elliot Paige antes y ahora estoy obsesionado con la idea. No solo mantiene a un actor genderqueer en el papel, sino que Elliot no es ajeno a las salidas de superhéroes (X-Men y Umbrella Academy), y todo es genial. Necesito esto", dijo Watchtower Database en Twitter.

Aunque hay algunos que rechazaron la idea, la gran mayoría de comentarios en redes señalaban que era una buena idea darle el papel a Elliot.