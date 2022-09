En realidad, esta canción de Ángela Aguilar la iba a cantar Belinda pero la rechazó

Belinda es una de las actrices y cantantes más conocidas y talentosas de nuestro país. La joven comenzó su carrera desde muy pequeña y hoy goza de éxito internacional gracias a sus canciones y a sus participaciones en telenovelas y series como Bienvenidos a Edén, Cómplices al rescate, Camaleones, entre muchas otras más.

A lo largo de su carrera, Belinda ha tomado decisiones muy acertadas y otras no tanto, como por ejemplo rechazar canciones porque no le convencieron. Esto sucedió recientemente cuando la cantante no aceptó grabar En realidad, el cual terminó en manos de Ángela Aguilar y la joven lo convirtió en un éxito.

La canción fue escrita por la compositora mexicana Ana Bárbara, de 51 años, pero Belinda la rechazó.

Sin embargo, la composición no quedó en el olvido gracias a que Ángela Aguilar la escuchó y decidió grabar su propia versión de la misma. Dicha canción fue lanzada en el 2021 y se convirtió en un éxito absoluto.

El video de Ángela Aguilar cantando En realidad ya acumula más de 63 millones de reproducciones y estamos seguros de que Belinda se arrepiente de la decisión que tomó, aunque esta canción le ayudó a Ángela a posicionarse desde otro lugar en la música de nuestro país.

En el canal de YouTube de Ángela Aguilar se leen comentarios de muchos de sus fanáticos, pero el que más llama la atención es el que le realizó Ana Bárbara, la compositora de En realidad, quien le escribió: "Será un éxito!!!! Te amo mi niña". Sin dudas la relación entre Ana y Ángela es muy buena, por lo que esperamos que ambas vuelvan a trabajar juntas en el estudio.