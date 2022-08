¿En lugar de Amber Heard? Karol G rechazó trabajar con Jason Momoa en Aquaman

Karol G hizo una revelación que dejó sorprendidos a todos los fans de la cantante. Pues señaló en una reciente entrevista que rechazó en un personaje en Aquaman, en donde actuaría junto a Jason Momoa.

La Bichota es una de las figuras más importantes del momento en la industria latina, según dijo para Molusco TV, la intérprete de Tusa habló de que pudo haber tenido un papel en la película que tiene en su elenco a la controversial Amber Heard.

De acuerdo a sus declaraciones, Karol dijo que tuvo que negarse a actuar en la película debido a que tendría que alejarse de los escenarios y la música por al menos ocho meses.

"A mí me ofrecieron un papel para la película de Aquaman, un papel superchimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto soltar, tenía que dejar de hacer música por ocho meses y primero lo primero. Mi música es lo más primordial en este momento, tuve que rechazar el papel. A mí me encantaría ser la mala de la película".

Aunque no dio mayores detalles, se trataría de un personaje en la secuela, ya que según dijo, si hubiera aceptado el papel se habría perdido todo el año pasado, momento en que su carrera despegó a nivel internacional.

Sin embargo, asegura que no arrepiente, pues ahora su carrera está en su mejor momento, y es una de las principales figuras del género urbano a nivel mundial.