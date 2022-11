En los Medios

El día de mañana el lagunero Arturo Gilio cumplirá una de sus muchas ilusiones al tomar la alternativa, el cartel es redondo al llevar como padrino y testigo a dos de las máximas figuras del toreo, Julián López "El Juli" y Andrés Roca Rey, llega Arturo llega a este momento con un buen bagaje, como se dice en el medio bien puesto, en el camino ha vivido y encontrado de todo, no ha sido fácil como muchos equivocadamente lo suponen con notorio desconocimiento de causa, el camino lo eligió el mismo al tomar la decisión de adolescente aun viajar y radicar en la misma cuna del toreo para su preparación, la soledad curte e hizo fuerte al ya de por si templado carácter que ha mostrado toda su vida, ha vivido experiencias que lejos de hacerlo desistir lo han motivado, a estas habrá que sumar la sustitución forzosa del encierro a lidiar en su alternativa de Ventana del Puerto, Puerto de San Lorenzo y Montalvo pese a las medidas y cuidados efectuados en su traslado de España a Perú solo sobrevivieron 3, la ganadería que sustituirá será la de San Pedro con simiente de Domecq, a seguir con su sueño, en el que muchos le acompañamos.

La Comarca Lagunera tendrá un nuevo matador de toros, en el ciframos la esperanza de tener a la máxima figura basados en su expresión taurina y en el conocimiento de la persona, del gran compromiso que ha tomado con el mismo. Desde este espacio te deseo una carrera triunfal, me disculpo contigo por no poder acompañarte en esta ocasión tan especial, pero el compromiso personal y profesional, tema del que hemos platicado me lo impide, estarán junto a ti muchos amigos mutuos, con ellos te envío mis mejores deseos y seguro de tu voluntad la enhorabuena por tu inolvidable tarde, brinda con ellos y yo desde aquí brindo por ti, hay alguien más que en espíritu te acompañara en esta tu tarde, nuestro querido "Gordobés" Elías González que desde el cielo te hará el avío ¡suerte!

La anécdota

Me atrevo a decir, que junto a Rafa Cortés llevé a Arturo a su primera tienta en la ganadería de nuestro querido amigo mutuo Panchito Orrante, quien guarda un gran cariño por el nuevo matador, Arturo mostró un gran valor y afición en el improvisado tentadero de un suelo lleno de piedras pues el hermoso tentadero actual estaba en construcción, se lidiaba una vaquilla huidiza que buscaba salir del ruedo al campo a como se pudiera, objetivo que logró y que yo no pude evitar con una especie de lance al que Rafa y Arturo bautizaron como la "Chicueloca" dado lo descompuesto del lance y del intento, situación que siempre recordamos y de la que volvemos a reír.Una cosa puedo asegurar, que el matador es muy valiente en el ruedo, pero no en la carretera cuando el que esto escribe maneja.

Las efemérides

Con respeto y admiración recuerdo al maestro David Silveti a 19 años de su partida.

Anote usted la fecha de mañana como la de la alternativa en la legendaria Plaza de Acho en Lima, Perú del matador lagunero Arturo Gilio Quintero.Siga la transmisión de la corrida en punto de las 14:30 por el 91.1 de FM con Juan Antonio Labra ¡Hasta la próxima!

