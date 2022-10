En los Medios

La temporada en España prácticamente ha terminado con las ferias del Pilar y la de Otoño en Las Ventas con un Andrés Roca Rey in crescendo y al que sucede como ha pasado con otras figuras que son parte de la historia a los que los triunfos son cuestionados, desde los tiempos de Rafael Guerra "Guerrita" el que coincidentemente un día como hoy de hace 123 años lidiaba su última corrida declarando "Yo no me voy de los toros, me echan" esto ante las críticas y hostigamiento de un sector de la prensa y aficionados, sucedió a Manolete que encontró cabida en nuestro país en donde se dice pensaba radicar a su retiro, lo cierto es que el peruano es la carta fuerte de nuestro continente en un medio fuertemente cerrado como el español y ha demostrado en las plazas de Europa su capacidad ocupando los primeros lugares del escalafón a su muy joven edad, viene la esperanza en los nuevos matadores de nuestro país después de un ya largo periodo en el que los nuestros no han dado el do de pecho en aquellos lares. De los jóvenes el recientemente doctorado Isaac Fonseca regresó esta semana a nuestro país con un buen respaldo de sus presentaciones en España y de su alternativa en Dax, Francia del que se anuncia su primera encerrona ya como matador de toros, la esperanza está también con Arturo Gilio que próximo a recibir su alternativa tendrá un mano a mano con Fonseca del que se espera una gran tarde.

La anécdota

Han sido un buen número de matadores los que han sufrido el comentario hiriente de la prensa y los aficionados sobre su expresión taurina una vez entrados en la veteranía, término que me permito usar y por lo tanto dicho con todo respeto, fue en la plaza Santa María de Querétaro en la que un irreverente del tendido emitió un desafortunado y doloso "Caminito que el tiempo ha borrado…" celebrado por otros villamelones al maestro Paco Camino, haciendo alusión a su apellido y el famoso tango sin contar que el de Camas respondería con una gran faena callando bocas, en especial la del despistado gritón.

Las efemérides

Un día como hoy de 1899 se despide Rafael Guerra "Guerrita", miembro del selecto grupo de califas de la bella Córdoba en la feria del Pilar en Zaragoza, en 1944 Jaume Marco "El Choni" recibe la alternativa de manos de Manuel Rodríguez "Manolete" en su natal Valencia, siendo el último matador al que el "Monstruo" le cedió la alternativa, en 1969 fallece trágicamente al caer de la azotea de su casa en la Cd. de México el matador leonés Antonio Velázquez, en 1994 el matador de Murcia Pepín Liria debuta en nuestro país en El Toreo de Cuatro Caminos alternando con José Mari Manzanares, Fermín Espinoza "Armillita" y Manolo Arruza, en 1995 Javier Conde debuta en nuestro país en el Nuevo Progreso de Guadalajara alternando con los maestros Eloy Cavazos y David Silveti ¡Hasta la próxima!

