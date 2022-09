Arturo Gilio va cosechando triunfos en el camino a su ya cercana alternativa, con ellos muchas ilusiones las que también hace albergar a sus allegados y aficionados, las notas en los medios de comunicación españoles expresan muy buenos comentarios pues el torero ha mostrado formas y recursos que han sido apreciados por quienes comentan sus actuaciones, no ha sido fácil pero la recompensa esta próxima a llegar cuando de manos de Julián López "El Juli" y con un testigo de lujo Andrés Roca Rey, la tarde en Arganda del Rey en las cercanías de Madrid ha despertado comentarios reconociendo el avance del lagunero lo que el día de ayer en Villaseca de la Sagra en el certamen Alfarero de oro logró una muy buena faena en el primero de su lote ha mostrado firmeza ante un novillo seco de muy poca transmisión que no ha sido apreciada en su totalidad por la afición, un novillo de La Quinta con muy poca transmisión que el nuestro enfrentó con una ya notoria solidez y al que ha matado con senda estocada que hizo rodar sin puntilla con fuerte petición de oreja sin respuesta por el juez, en su segundo "Secretario" ha estado con un toreo sobrio no exento de notas de aromas profundos, este novillo mostró clase y nobleza que hubiesen sido más apreciadas con un poco más de fuerza y transmisión y en la que por fin el reticente juez otorgó la oreja ¡enhorabuena!

Seguirán una serie de festejos hasta el momento soñado de la alternativa en la que estarán presentes un buen número de aficionados laguneros, a seguir cosechando conocimientos y triunfos.

Se espera que la tradicional corrida de fiestas patrias el próximo 17 en Ciudad. Lerdo sea una tarde redonda, en esta ocasión con los rejoneadores Fauro Aloi y Tarik Othón una propuesta fresca en el arte del Marqués de Marialba que ha tomado auge entre los aficionados ¡nos vemos en Lerdo!

La anécdota

Recordando a nuestro querido "Chelino" Marcelo Acosta, en sus andares taurinos se encuentra el haber sido representante y consejero del rejoneador potosino Gastón Santos y de Arturo Gilio, de "Chelino" se puede escribir un libro con sus anécdotas las que además contaba con gran lujo de detalles y aderezadas con su gracia natural, en lo particular siempre en cada encuentro le pedía el chiste del ventrílocuo y el pastor de chivas al que en cada ocasión agregaba un detalle haciéndolo más gracioso, estoy seguro que junto al "Camborio" tiene un gran jaleo allá en el cielo. Las efemérides

El día de hoy la ganadería española de José Benítez Cubero llega a 83 años de antigüedad. En 1944 confirman en Madrid los nuestros Arturo Álvarez "El Vizcaíno" y Carlos Vera "Cañitas" llevando como padrino a Rafael García "El Albaicín" y de testigo a Paquito Casado. En 1956 fallece el gran Juan Silveti Mañón a los 65 años. En 1967 Antonio Lomelín obtiene el estoque de plata en Monterrey, cinco años después repite ganando en esta ocasión el estoque de oro en Tijuana. En 1987 fallece en San Miguel de Allende el ganadero y empresario don Tomás Valles Hicks. En 1989 Alejandro Silveti gana el estoque de oro en Tijuana, el mismo día en Arles, Francia Christian Montcouquiol "Nimeño II" sufre grave percance por "Pañolero" de Miura que le causó la cuadriplejia al sufrir lesiones cervicales de consideración. ¡Hasta la próxima!

