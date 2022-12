Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Se nos acabó el año 2022 y desde aquí les deseamos un 2023 lleno de salud, propósitos y muchas rondas de golf, y que dentro de nuestros propósitos esté el de ser mejores jugadores y competidores de golf, y no con esto me refiero a mejorar nuestro hándicap, que si se puede también sería bueno, mediante más práctica y por qué no, tomando clases con algún profesor. Pero más me refiero a nuestro comportamiento dentro del campo, como por ejemplo, usar menos el carrito de golf y caminar más que además de beneficiar nuestra salud, beneficiamos al campo de golf o usarlo únicamente por los caminos y no meterlo dentro del campo, jugar a buen ritmo, rápido para no afectar tanto a nuestros compañeros como a otros grupos dentro del campo, usar menos o no usar nuestro teléfono celular durante la ronda, reparar todos nuestros divots tanto en fairway como nuestros piques en los greenes y no nada más los nuestros, sino cualquier otro que nos encontremos en nuestro camino. Reparar los bunkers o trampas de arena cada vez que juguemos de alguna de ellas. A los bunkers se entra por el lado más corto hacia la posición de nuestra bola y se sale de ella por el mismo lugar, de esta manera el área a reparar será menor que si entramos por un lado y salimos por otro. No dañemos el mobiliario del campo como pudieran ser las marcas de salida, botes de basura, señalizaciones, asta bandera, rastrillos etc., A no tirar basura dentro del campo, más que en los botes de basura y si en nuestro camino vemos basura, recojámosla hasta encontrar un bote. A no gritar palabras antisonantes y groserías, si voy escuchando música que esta sea únicamente para mí y mi grupo con un volumen moderado, a jugar con honestidad y de acuerdo a las reglas de golf y reglas locales del campo en que juegue, a no hacer tiros de práctica en aéreas que no están destinadas para la práctica, a sacar la bola del hoyo con la mano y no con el bastón, ya que esto muchas veces daña el hoyo. A no aventar y azotar bastones, ya que esto además de ser peligroso los azotamos contra el pasto o peor tantito, en un green causando daños a la superficie, a entregar o capturar todas nuestras tarjetas de todas nuestras rondas y tener un hándicap oficial actualizado. Si voy a participar en un torneo, a leer antes de inscribirme la convocatoria, a leer las condiciones de la competencia, reglas locales y avisos antes de iniciar una ronda de torneo. Acostúmbrate a jugar tus rondas ordinarias, con no más de 14 bastones, y juega el campo como lo encuentres y la bola como reposa a menos que una regla general o local te permita ya sea tomar un alivio o jugar la bola desde otra posición, estos podrían ser algunos de nuestros propósito para 2023 y así ser mejores jugadores de golf.Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.