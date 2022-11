Buen día, estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Como se los mencioné aquí hace apenas unas semanas atrás, se vienen algunos cambios a la Reglas del Golf y hace apenas unos días, tanto la USGA como la R&A dieron a conocer ya algunos de estos cambios, además de la nueva Regla 25, la cual permitirá algunas situaciones o beneficios especiales para jugadores con alguna discapacidad y estos puedan competir en igualdad de condiciones o lo más parejas posibles con jugadores que no padezcan ninguna discapacidad.

Otro de los cambios importantes es que ahora, a partir de Enero de 2023, si un palo de golf se te daña durante la ronda y que no sea por causa de un abuso, se podrá remplazar, repararlo o continuar usándolo en esas condiciones, cuando anteriormente a partir de 2019, esto solo se podía mediante una Regla Local, lo único que podías hacer era seguir usándolo o repararlo durante la ronda con las mismas piezas, algo que prácticamente era imposible. Otro cambio será que ahora en Stroke Play, el hándicap del jugador, digamos, será responsabilidad del Comité y no del jugador, ya que si por error el comité otorga un hándicap equivocado, no tendrá el jugador la obligación de que esté correcto, cuando antes sí era responsabilidad del jugador, este tema, definitivamente evitará muchas descalificaciones en competencias con hándicap.

Otro cambio es cuando uno decide tomar un alivio en línea hacia atrás, si la bola es dropeada en la línea y ésta rueda hacia cualquier lugar, así sea para adelante, puede rodar hasta un palo en cualquier dirección, cuando antes, si rodaba hacia adelante había que redropear. Y la que ya les había comentado, que al tomar un alivio y después de que la bola queda en reposo en el área de alivio y ésta se mueve por causas naturales y cambia de área del campo, el jugador deberá recolocar en su posición, cuando antes se tenía que jugar desde su nueva posición, así cambiara de área del campo, y si la bola rodaba hacia afuera de limites, por ejemplo, el jugador debía proceder bajo golpe y distancia la bola esta fuera de limites, ya no será así, a partir de 2023.

Recuerden que les platiqué el caso de Ricky Fowler en el Phoniex Open de 2019, donde la bola, después de tomar alivio y estar en juego y reposo, después de unos minutos ésta rodó al lago y tuvo que volver a tomar alivio y le costó dos golpes de castigo, ya que se alivió dos veces del área de penalidad. Estos son solo algunos de los cambios, en cuanto tengamos más datos se los haremos saber; para quienes estén más interesados en estos cambios y este tema de las Reglas de Golf, en el mes de enero de 2023 se llevará a cabo el Seminario de Reglas impartido por la USGA y el Comité Nacional de Reglas de la Federación Mexicana de Golf, en el Guadalajara Country Club, anímense y por allá nos vemos.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues, recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.