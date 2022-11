Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Fin de semana de etapa de Gira Infantil y Juvenil Zona Norte en nuestra región, la cual se estará jugando los días 5 y 6 de noviembre en los campos del Campestre Torreón, donde estarán las categorías 15 años y menores, 18 años y menores, así como también 8-9 años en ambas ramas, además de 7 años y menores rama varonil, mientras en Azul Talavera antes Montebello estarán compitiendo las categorías 10-11 años y 12-13 años en ambas ramas, así como la categoría 7 años y menores femenil, con un total de 275 jugadores de todo el Norte de nuestro país. Esta es la tercera etapa de la temporada, que estaría justo a la mitad de la temporada la cual consta de seis y al finalizar la temporada, la cual culmina en 2023, se premia a los mejores jugadores tanto de manera individual como por equipos, donde los mejores cinco jugadores de las categorías varoniles y las cuatro mejores en la rama femenil, se ganan su lugar al Campeonato Nacional Interzonas Lorena Ochoa, el cual al parecer ya tiene sede en la Perla del Pacífico, Mazatlán, Sinaloa. Recordemos que la temporada pasada, los Tigers del Campestre Torreón se alzaron con la victoria ganando las tres copas en disputa, y que al realizarse ya dos etapas y no un buen arranque en estas primeras dos, se posiciona en tercer lugar por equipos y que deberá aprovechar esta etapa, para escalar posiciones al tener la ventaja de ser local, las posiciones de las tres copas en disputa hasta la segunda fecha son: Copa Challange, primer lugar el Club de Golf Valle Alto con 3286.7 puntos, segundo lugar el Club Campestre Monterrey con 2848.9, y tercer lugar Campestre Torreón con 2482.3 puntos. En cuanto a la Copa Desafío Varonil, las posiciones son en primer lugar Club de Golf Valle Alto con 2383.5 puntos, segundo lugar Club Campestre Monterrey con 2038.9 puntos y en tercer lugar el Campestre Torreón con 1331.9. Las posiciones de la Copa Desafío Femenil son primer lugar el Campestre Saltillo con 1205.9 puntos, segundo lugar Campestre Torreón 1150.4 puntos, y tercer lugar Campestre de Durango con 1041.7 puntos. Estoy seguro que esta será una gran etapa, donde veremos muy buen juego en todas las categorías de ambas ramas y deseándoles el mayor de los éxitos a todo (as) los jugadores locales.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.