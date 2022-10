Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Amanecimos el pasado lunes con la noticia, que el mundo del golf tiene otra vez y por novena ocasión en su carrera al noirlandés Rory Mcllroy como número uno del ranking mundial, esto tras su victoria en The CJIN South Carolina, torneo que también ganó la temporada anterior, pero en la ciudad de Las Vegas, Nevada, primer torneo de la temporada 2022-23 del PGA Tour, con un score acumulado de -17 bajo el par de campo. Rory regresa a este puesto tras dos años y cuatro meses que fue su última vez que estuvo en la cúspide del golf mundial, acumulando así 107 semanas como el mejor jugador del mundo. Mcllroy cuenta ya con 23 victorias a lo largo de su carrera dentro del máximo circuito, por lo que podríamos decir que es el jugador mas exitoso e influyente de la última década dentro del deporte del golf. Fiel defensor del PGA Tour, al igual que quien fuera su ídolo cuando él era niño, Tiger Woods, quienes están totalmente en desacuerdo con la famosa LivGolf, que lo único que hizo fue dividir a la mejor liga de golf del mundo. Rory, quien ha hecho y sigue haciendo fuertes declaraciones contra esta liga auspiciada por capital árabe y que tiene como CEO al tiburón australiano Greg Norman. Rory con este triunfo, está ya muy cerca del número dos en ganancias de todos los tiempos en el Tour y quizás el único que pudiera alcanzar a corto o mediano plazo al máximo ganador de dinero en la historia del golf, Tiger Woods, con poco mas de 120 millones. Rory ya con 68 millones de dólares ganados en su carrera.

Yo en lo personal creo y veo a un Rory más maduro tanto golfísticamente, así como ser humano también. Recordemos que no hace muchos meses, se le escapó el Open Británico, tras salir como líder a la última ronda y la verdad no la jugó mal, pero no estuvo certero con su putter. Este último, quizás sea el punto débil de su juego, uno de los más constantes de los últimos años y con la liga dividida, personalmente creo que esta pudiera ser de las nueve que ha sido el número uno del mundo, la de mayor duración, ya que lo está demostrando torneo tras torneo y estoy seguro que en un futuro no muy lejano, estará cerca de igualar o superar a Tiger Woods en ganancias, esto también debido a que le quedan todavía muchos años de buen golf.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.