Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Con el pasar de los meses, el año se nos empieza a terminar y les informo que a partir de 2023, tanto la USGA como la R&A, presentarán muy pronto las modificaciones a las Reglas de Golf que entrarán en vigor a partir de 2023, además de la creación de una nueva regla que será la número 25, la cual será una regla inclusiva para que jugadores con alguna discapacidad puedan competir en igualdad de condiciones con jugadores (as) que no tienen ninguna discapacidad. En la actualidad, ya existen las reglas para jugadores discapacitados, pero están hechas para que compitan entre ellos mismos, inclusive la USGA ya realizó su primer campeonato para jugadores discapacitados este año con gran éxito, y tras un largo estudio de las reglas que entraron en vigor en 2019, que fue el año en que más modificaciones hubo, se harán algunos cambios que si bien no son muchos, serán significativos. Dichos cambios son reguardados cuidadosamente y todavía no son publicados para no confundir a los jugadores (as), si no hasta que esté más cerca el 2023. De buena fuente me enteré de un cambio que sufrirá la Regla 9.3 Bola Movida por Fuerzas Naturales. No sé si será un cambio o una excepción a la regla todavía, este cambio se lo debemos a Rickie Fowler. Si recuerdan, en el Phoenix Open de 2019 tras un tiro de acercamiento en el hoyo 11, el golpe de Rickie da un bote muy fuerte sobre el green y termina en un área de penalidad roja con agua atrás de green, por lo que el jugador decide tomar la opción de alivio lateral de dos palos por donde cruzó la bola la última vez, el área de penalidad con un golpe de castigo. Hace correctamente todo el procedimiento de alivio tras dropear su bola, la cual queda en reposo dentro del área de alivio, Fowler camina hacia el green, ya sea para contar la distancia entre su bola y el hoyo, y al estar en el green, la bola ya en juego es movida por causas naturales como pudieron ser la gravedad o el viento y esta rueda, terminando dentro del área de penalidad en el agua otra vez, por lo que Rickie debió volver a tomar alivio con otro golpe de penalidad, ya que esta regla nos dice que una bola que se mueve por causas o fuerzas naturales debe jugarse desde su nueva posición y como era imposible jugarla desde la nueva posición tuvo que tomar alivio otra vez con un golpe de castigo, dos golpes en total. Esta regla tiene actualmente una excepción, ya que si esto sucede en el green pero si la bola ya fue levantada (marcada) y colocada y se mueve por causas naturales, ésta se recoloca sin penalidad a su posición original. La modificación o excepción que se le hará a esta regla, será similar a la del green cuando una bola sea puesta en juego mediante un procedimiento de alivio correcto y esta quede en reposo y después esta se mueva por causas naturales sin importar a donde fue a reposar la bola y si ésta se puede recuperar, el jugador podrá recolocar la misma bola u otra donde la bola quedó en reposo al tomar el alivio sin ninguna penalidad. Creo en lo personal, que es un buen cambio, ya que lo que le paso a Fowler fue realmente injusto. Conforme se vayan dando a conocer los nuevos cambios y el de esta regla, se los daremos a conocer.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el Golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.