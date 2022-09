Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien.

Estamos ahora sí, ya a muy pocos días de que arranque el 48° Torneo Anual del Campestre Torreón, donde además de grandes premios, como cada año, se podrá ver un gran nivel de golf, sobre todo en la categoría Campeonato. Como ya lo hemos hablado aquí, hay aspectos muy importantes que todo jugador de un torneo debe tomar en cuenta e inclusive, antes de que arranque la competencia como son, leer muy bien toda la convocatoria del evento, así como las reglas locales o condiciones de la competencia, revisar muy bien tu hándicap que esté correcto y actualizado a la fecha que se indica en la convocatoria, revisar tu agenda para ver si los días y horario en los que te toca jugar, los tienes disponibles, hacer tu registro en la categoría que te corresponde de acuerdo a tu hándicap, revisar bien tu horario y por cual tee de salida sales en cada una de tus rondas, llegar con tiempo al club y a tu tee de salida por lo menos 5 minutos antes de tu horario y ya listo para jugar. ¿Esto qué quiere decir? que tu equipo, carrito y tú estén ya presentes, ya con la bola marcada y el palo con el que vas a jugar en el primer hoyo. Cuenta tus bastones antes de iniciar cada una de tus rondas, recuerda que el máximo de palos es de 14 bastones, anuncia a tus compañeros de juego la marca, número y como está marcada la bola con la que jugarás. Si tu categoría es con hándicap, revisa que el hándicap impreso en la tarjeta de score sea el correcto, juega tu ronda a buen ritmo y sin retrasos injustificados aplicando "ready golf", pon tu celular en silencio o modo avión, juega de acuerdo a las reglas y si en algún momento tienes alguna duda de cómo proceder bajo una regla, solicita reglas. No puedes cambiar la bola en el transcurso de un hoyo o en green, a menos que una regla te lo permita, no hay bolas dadas, juega la bola como reposa a menos que una regla te permita obtener un alivio. Si crees que tu bola pudiera estar fuera de límites o perdida, fuera de un área de penalidad, juega una bola provisional, para que no tengas que regresar al golpe anterior bajo golpe y distancia. Recuerda que bajo el sistema stableford, si estás teniendo un mal hoyo y ya no generarías puntos en éste, levanta tu bola para agilizar el campo, revisa y anota al final de cada hoyo tu score y el del jugador que eres su anotador. Anota el score gross sin ventajas, el comité es el responsable de sumar en stroke play y generar los puntos en stableford. Al finalizar tu ronda, revisa cuidadosamente tu tarjeta de score goss hoyo por hoyo, casilla por casilla, y si estás de acuerdo con lo que te anotaron, fírmala y ve a entregarla personalmente lo más pronto posible. Espera a quien te la reciba, te informe tu resultado y estés de acuerdo con éste, recuerda que ya levantándote y retirándote del área de recepción de tarjetas, ya no le puedes modificar absolutamente nada a la tarjeta. Créeme que si sigues estos consejos, tendrás un muy buen torneo sin contratiempos y penalizaciones. Suerte a todos quienes vayan a participar y les recuerdo que todavía hay algunos lugares disponibles, pide informes directamente en el club y el mayor de los éxitos tanto para jugadores, como para el comité organizador.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.