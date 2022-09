Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Se aproxima ya el 48° Torneo Anual del Campestre Torreón, sin duda, el máximo evento de golf en dicho club social y deportivo, el cual se llevará a cabo del 4 al 8 de Octubre del presente y como cada año, habrá grandes y espectaculares premios tanto en Hole in Ones, Oye's, torneos alternos, mejor score diario por categoría, trofeos y por su puesto espectaculares rifas. Sin duda, el Torneo Anual que más premios otorga en nuestra Comarca Lagunera. De acuerdo al comité organizador, todavía quedan algunos lugares disponibles en varias de las categorías, además de los espectaculares premios, esos días se vive un gran ambiente de fiesta y eventos alternos organizados por el club, tanto para los participantes como para sus socios. Si todavía no te inscribes, anímate y hazlo ya, donde como ya es costumbre se contará con un field de calidad en la categoría estelar: Campeonato, donde estarán participando sin duda algunos jóvenes locales de la Academia Tigers de gran nivel, quienes compartirán rondas con jugadores muy importantes y de gran experiencia como Toño Safa Grajeda, Ángel Aguirre (campeón 2018), Saad Milán, Mauricio Obeso, Mario Romero Jr., Mauricio López, esto en cuanto los locales. Quien lamentablemente es posible no pueda estar presente, es el Bicampeón Marcelo Mexsen Murra, Campeón en 2020 y 2021, esto debido que hace apenas algunas semanas viajó al extranjero, a iniciar sus estudios universitarios. Algunos otros jugadores confirmados de la República Mexicana son de Mazatlán, Diego Medina y Rafael Lizárraga; Héctor Villarreal de Culiacán, Erick Canajara de Monclova; Oscar Valdez y Salvador José Valdez, ambos de Saltillo, además de algunos otros que se estarán integrando en estos días, por lo que se asegura un gran nivel de competencia en esta la categoría estelar, donde a mi punto de vista, para este año el favorito sería Toño Safa Grajeda, ganador del México International Amateur (MIA) de este año y ganador de la clasificación en Texas para el México Open de Vidanta también en 2022, sin duda uno de los mejores jugadores jóvenes mexicanos.

Así es que si todavía no te inscribes, anímate, sin duda será como cada año un gran evento y de gran calidad, a la altura de los mejores torneos anuales de nuestro país. Todo el éxito como cada año para el comité organizador y al club, por ahí estaremos presentes.Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.