Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Sin duda la noticia de esta semana es el gran triunfo de la mexicana de 28 años edad, Gaby López, este fin de semana pasada en la LPGA, quien tras este logro, llega a su tercera victoria dentro del máximo circuito del golf femenino, tras conseguir la victoria en el Dana Open presentado por Marathon el cual se jugó en Sylvania Ohio. Sin duda un gran triunfo para nuestro golf femenil mexicano, bien por Gaby que tras esta victoria se coloca en el lugar 37 del ranking Rolex y siendo la mejor jugadora latinoamericana dentro del máximo circuito, esperemos su carrera siga en ascenso.

En el ámbito local, el próximo fin se semana se estará llevando el LXXXVIII Tradicional Torneo Anual de Septiembre del Campestre Gómez Palacio, del 16-18 para ser más específicos, donde habrá atractivos premios como son automóviles último modelo en los hoyos 3 y 16 al primer hole in one, además de oye's como pantallas, bolsas de golf, relojes y bastones de golf, donde a cada jugador se le otorgará un atractivo kit de bienvenida. Este evento tendrá un costo de $3,500 por jugador, contando con 7 categorías. Estas son: Primera, A, B, C, D, Damas y Senior's, dando inicio el jueves 15 con una emotiva ceremonia de inauguración, con honores a la bandera y rompehielos, además de algunas otras actividades como son el viernes 16 torneo de approach, y finalizando el domingo 18, con la ronda final y ceremonia de premiación, así es que todos los golfistas de la Comarca Lagunera, a participar en este tradicional torneo que es el más antiguo de nuestra región. Todos a dar el Grito de Independencia en el Campestre Gómez Palacio.

En estas mismas fechas se estará jugando la segunda etapa de la Gira Infantil y Juvenil Zona Norte en la ciudad de Chihuahua, en los campos del San Francisco Country Club y el Campestre Chihuahua, donde estarán participando los jugadores Tigers del Campestre Torreón, que lograron su calificación en la primera etapa. Suerte y el mayor de los éxitos a todos ellos (as).

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.