Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Este sábado 6 de Agosto, se estará jugando en el añejo campo del Campestre Gómez Palacio un torneo en memoria de un gran amigo y golfista de nuestra Comarca Lagunera, muy querido y conocido por la gran mayoría de golfistas de la región, nuestro buen amigo y compañero José "Pepe" Iza, que como todos sabemos fue llamado por Dios Nuestro Señor, a mediados del mes de junio, por lo que un grupo de amigos decidió organizar este torneo en su memoria y homenaje a un gran ser humano y amigo, donde todo lo recaudado será entregado a su viuda e hijos. En lo personal, tengo grandes y gratos recuerdos de este gran amigo quien empezó su paso por este hermoso deporte desde muy niño, aproximadamente a los 6 años de edad, con una muy buena camada de jugadores como Luis Gerardo Aguado y Sergio Estrella Rivera "Checho", en el anteriormente llamado Centro Campestre Lagunero, hijo de un entusiasta y buen golfista de quien adquirió el amor por este deporte, Don Víctor Iza Juárez (f) quien además fuera en los años 90's, Presidente del Consejo de Administración del Campestre Gómez Palacio. "Pepito" como lo llamaban todos los caddies y meseros del club, siempre alegre, malhablado y muy travieso de chico, era conocido por todos los empleados del club por su buen humor y carácter, grandes anécdotas. Recuerdo con José, sobre todo en los viajes a las Giras Infantiles y Juveniles, donde José ponía en jaque y a sufrir con sus travesuras a los profesionales de golf, que en aquellos entonces eran quienes nos llevaban y cuidaban en los viajes y muy en especial, a los profesionales de aquellos entonces, Daniel Balderas y Donato Jaramillo. Recuerdo tantas anécdotas con el que sin duda necesitaría mucho tiempo para contárselas. Tuve la fortuna de conocer a su padre y de darles algunas clases de golf a sus hijos, José Ángel y Ludivina, quienes a pesar de tener cualidades para el deporte, no les llamó tanto la atención como a su padre y abuelo. Amigos golfistas, participen y apoyen a esta noble causa, se jugará bajo el sistema A Go Go en equipos de cuatro jugadores y la salida será por escopetazo a las 9:00 horas, la cuota de aportación es de mil pesos por jugador. En lo personal, no podré estar presente pero ya hice mi aportación, descanse en Paz nuestro buen amigo golfista José Iza Arroyo, quien de seguro está disfrutando de los fairways del reino de los cielos con su padre, Don Víctor Iza.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.