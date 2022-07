Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. El día de hoy hablaremos un poco sobre la Regla 4, el equipo del jugador. Veremos qué es parte del equipo del jugador y qué no lo es, ya que seguido se nos hacen preguntas sobre este tema y dudas, si algunos accesorios del jugador cuentan como palo de golf.

Antes que nada, todos los jugadores deben jugar con palos, bolas, guantes y tees conformes a las reglas de golf ya que hay algunos de estos que no son conformes, por eso dentro de los documentos digitales de la USGA y la R&A, existe el catálogo de palos, bolas, guantes y tees conformes a las reglas, los cuales fueron cuidadosamente probados, para no dar ventaja a algún jugador sobre los demás, ya que sí existen muchos palos que son ilegales o contra las reglas, como es el caso de la mayoría de los drivers utilizados en las competencias de Long Driver, ya sea por el diseño de la cabeza o el largo máximo de la varilla.

Para entender este tema, mejor veremos algunas definiciones. Equipo: "cualquier cosa usada, llevada, sostenida por el jugador o su caddie". Los objetos utilizados para cuidar el campo como rastrillos, sólo son equipo del jugador cuando son sostenidos o transportado por el jugador o su caddie, cuentan como palo de golf, NO. Palo no tiene definición, pero veamos qué características debe tener, grip o empuñadura que por cierto hablando del grip, solo un palo puede tener una o más lados planos en el grip y ese es el putter, un vara o varilla y cabeza, entonces un sombrilla, varillas de alineamiento o aparatos de ejercicios son palos de golf, NO, porque no cuentan con dichas características, es por eso que no cuentan dentro del máximo de 14 palos que puede llevar el jugador en su equipo. Un jugador puede prestar casi cualquier cosa de su equipo a otro jugador como sería el caso de tees, guantes, bolas, toalla, medidor de distancia etc. Con la excepción de palos, ya que está prohibido por las reglas.

Espero y con esto quede un poco más claro, qué es parte del equipo del jugador y cuáles no, cuales le podemos prestar a otro jugador, sin ser penalizados.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas las medidas de prevención, protocolos y reglas locales del campo o club donde juegues. Recuerda dejar el campo de golf en mejores condiciones de las que lo encontraste. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.