En crisis mercados sobre ruedas de Saltillo

A dos años de iniciar la pandemia, el gremio de mercados sobre ruedas desde el principio tuvo serías afectaciones, por lo que a la fecha, hasta un 40 por ciento se fueron a la quiebra ante las bajas o nulas ventas.

En ese sentido, Guillermo Francisco Mery, dirigente de la Organización de Mercados Sobre Ruedas prof. Federico Berrueto Ramón, dijo que las afectaciones han sido muy duras no solo para los comerciantes, sino para todos los gremios, pues primero pararon de trabajar, luego lo hicieron la 50 por ciento, y en la actualidad la situación se vuelve a presentar difícil.

Sostuvo que a la fecha, se estima que entre un 30 y 40 por ciento se fueron a la quiebra, ya que era su único modus vivendi, y al no tener ventas u otra entrada, malbarataron su mercancía, y solo algunos volvieron a empezar.

Además, reveló que al menos en la Organización que dirige, entre 50 y 60 compañeros fallecieron por la COVID, ya sea por la edad, o porque ya tenían enfermedades u otra causa, y en la actualidad son los hijos, esposa u otro pariente los que van a trabajar, y en otros casos ya no regresaron ante la baja de las ventas.

“En el 2020 cerraron cerca de 4 mil oferentes, nos pararon más de tres meses, y luego trabajamos al 50 por ciento casi el resto del año, se nos autorizó ya cuando esto aminoro trabajar un poco trabajar el cien por ciento, poniendo los módulos de sanitización, cubre bocas, y respetando lo que nos marca la ley”, expuso.

No obstante, afirmó que la pasada temporada decembrina fue buena, sin embargo en lo que va de la cuesta de enero les ha pegado a todas las organizaciones, incluso más que en el 2019.

“Esta duro este inicio del 2022, ya teníamos varios años que no teníamos un enero tan difícil, volver a cerrar sería un duro golpe definitivamente porque la mayoría, por no decir que el cien por ciento de las familias que están trabajando en un mercado sobre ruedas de eso vivimos, es nuestro modus vivendi y no hay otra entrada de recursos, si nos quitan eso, pues habrá problemas definitivamente”, concluyó.