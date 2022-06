'En caravana podría infiltrarse crimen'

"No debemos ocultar que una cantidad extraordinaria en el flujo migratorio te deja la incapacidad de actuar en cualquier momento, sobretodo protegiéndolos, garantizando sus derechos y demás; una caravana de ese tamaño tiene riesgos de que haya infiltraciones del crimen organizado, de que haya temas delicados en materia de salud y también en materia de seguridad, no solamente para ellos, si no para los ciudadanos de Piedras Negras y Acuña", señaló Miguel Riquelme, gobernador.

Refirió que lo que buscan es no generar un caos social y sobretodo poder atender a todas esa gente en materia de salud o las consecuencias que pudieran generar en seguridad pública o en garantizar sus propios derechos y evitar los riesgos que ellos corren al llegar a la parte del río; por lo que se mantienen los operativos que han implementados desde el pasados mes de mayo.

"Vamos a estar tratando, en los filtros, de estar haciendo nuestro trabajo, lo que corresponde, revisar su situación migratoria. Se dice que el número de migrates que en estos momento se encuentra en la frontera sur, pues no tienen una situación legal, pues lo que implica que no pueden andar libremente dentro de nuestro territorio", dijo Riquelme.

El gobernador reconoció que ante la cantidad de migrantes que se mencionan, la capacidad de las fuerzas del orden en cada uno de los municipios no es suficientes; estableciendo que lo que temen es que esto se pueda desbordar, por eso recordó los filtros de seguridad que se mantienen en la entidad y que tienen como finalidad el evitar la llegada masiva de migrantes a la frontera.

"Se revisaría la situación migratoria, se revisaría la situación en lo particular, garantizando sus derechos, más sin embargo, Coahuila ha mantenido sus operativos, Coahuila es un Estado seguro y que tiene también, en estos momento, el operativo para poder salvaguardar a nuestra gente, a las y los coahuilenses, a los habitantes de Acuña y de Piedras Negras", indicó.