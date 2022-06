En asamblea, inicia selección de candidatos para gubernatura de Coahuila

José Narro Céspedes, senador por el estado de Zacatecas, vicepresidente de la mesa directiva del Senado, informó que al interior de Morena se viven tres grandes tareas: la renovación de algunos órganos directivos, el arranque de la definición del candidato a gobernador en Coahuila rumbo a 2023, así como para la sucesión presidencial en 2024.

En su gira por la región Laguna, se incluye la Asamblea Informativa a celebrarse hoy en Francisco I. Madero, en donde se espera la presencia de los aspirantes a la Presidencia de la República: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Augusto López, secretario de Gobernación; y Marcelo Ebrad, secretario de Relaciones Exteriores, quien recientemente dio positivo a COVID-19, y también podría estar presente Ricardo Monreal, senador de la República.

Sobre la asamblea, el vicepresidente de la mesa directiva del Senado comentó que será prácticamente el inicio de las actividades al interior del partido rumbo al proceso que se vivirá en Coahuila, que junto con el Estado de México, renovarán su gubernatura en 2023.

"Estamos seguros que por lo menos un estado lo vamos a ganar y si las cosas nos favorecen, nos vamos a poder llevar hasta dos estados del país. En las encuestas andamos empatados, andamos ligeramente arriba como partido y también algunos candidatos son altamente competitivos, entonces mañana en Francisco I, Madero se va a llevar a cabo una asamblea en donde prácticamente se va a dar el arranque para iniciar los procesos organizativos que tienen que ver con la definición del candidato".

Para la elección, dijo, se cuenta con un ramillete de aspirantes muy amplio en el que se encuentra el senador Armando Guadiana.

"Está desde Guadiana que es nuestro candidato desde hace muchos años, está Ricardo Mejía (subsecretario de Seguridad Pública), que es un candidato mucho más joven pero que tiene una gran posibilidad, está el exsenador Luis Fernando Salazar, que también es un candidato que tiene posibilidades también, va bien en las encuestas aunque actualmente aparece hasta adelante Guadiana, es comprensible porque fue Senador, candidato a gobernador, candidato a presidente municipal, también esta Lennin y Reyes Flores (delegado federal)".

En la asamblea que se habrá de celebrar a las 11:30 horas en el municipio de Francisco I. Madero, se anunciarán fechas de la convocatoria para la elección del candidato a la gubernatura de Coahuila por Morena.

"Para que inicie todo este proceso rumbo a los cambios en los gobiernos estatales, tanto del Estado de México como en Coahuila".

En la asamblea se abordará el tema de la definición de la sucesión para la presidencia de la República "y seguramente aquí vamos a tener a varios de los aspirantes para la Presidencia de la República, todavía no candidatos ni precandidatos, porque no hay registros, son aspirantes; tenemos a los tres más importantes, no sabemos si Marcelo está plenamente recuperado de salud, está Augusto y Claudia, y también se le invitó para que asistiera Ricardo Monreal; él informó que se le había invitado, pero no confirmó su asistencia".