Empresarios se resisten a modelos de trabajo híbridos

Existe una resistencia de las empresas por los cambios en el modelo laboral que ha traído la pandemia por COVID-19; sin embargo, representantes de la Iniciativa Privada coinciden en que ya no es posible regresar al modelo tradicional, pues el sistema híbrido ya es una exigencia incluso de los propios trabajadores.

Alfonso Montellano Villarreal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio, dijo que la pandemia por COVID-19 sí demostró a las empresas, en algunos puestos, que puede ser el personal muy eficiente si se permite el trabajo a distancia o en un modelo híbrido, que ha sido adoptado por muchas compañías en La Laguna de Durango.

"Están de manera presencial algún día o en un horario directamente en la empresa, y otros días en home office, los puestos operativos definitivamente tienen que estar en la empresa pero los administrativos, hemos visto, pueden ser muy eficientes en la forma remota, incluso esto puede ser cómodo para la empresa, pues hay ahorros en el gasto de las máquinas, el aire, el agua, mientras que los trabajadores evitan el gasto de gasolina, de tiempo, de moverse dos veces al día, algunos van por la mañana y en la tarde por home office", expresó.

Consideró que ha sido todo un cambio de paradigma pero que poco a poco se afianza en las empresas de la Comarca Lagunera.

"De Canacintra, la mayoría están trabajando así, los puestos operativos se mantiene igual pero estamos a la espera de la Secretaría de Salud con este nuevo repunte", dijo.

Rafael Rebollar González, director de Industrias Peñoles, explicó que la empresa está en el proceso de definición sobre qué se aprendió de la pandemia que se pudiera aplicar de manera permanente en el trabajo y sí se ha observado una oportunidad para que ciertos puestos sean labores a distancia.

"Es muy interesante el cuestionamiento, todavía estamos en ese análisis, cuando hemos pensado que ya podemos empezar a planear han venido las siguientes olas, pero yo creo que para allá vamos", comentó.

Señaló que, en el grupo Peñoles, en todo el país, son cerca de 2 mil personas que siguen trabajando desde casa, en diferentes partes de la República Mexicana, de un total cercano a las 14 mil. Consideró que hay puestos que sí deben ser presenciales pero se pudiera mantener en casa lo correspondiente a labores que no demanden la presencia física en la empresa.

José Luis Hotema de Santiago, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), dijo que hay departamentos muy definitivos como administración, que pueden trabajar mediante una plataforma electrónica, que puede estar lo mismo dentro de la compañía o desde cualquier parte, desde la casa o si se está realizando algún viaje, incluso.

"Hay áreas administrativas, Compras, Logística, hay empresas que ya tienen ausencia de personal administrativo, dos o tres días en home office y el resto presenciales en la planta, esto también ha dado resultados, se ha estimulado al personal porque estos cambios en el modelo de trabajo llegaron para quedarse, es algo que no se había considerado tanto como ahora durante la pandemia", expresó.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, consideró que hay cuestiones que se irán adaptando y que ya no volverá todo el personal a la oficina, pues ha cambiado sin duda el modelo tradicional laboral.

"Entendemos que hay procesos donde no tienes que ir directamente en la oficina, por ejemplo, los vendedores no tienen que estar en la oficina sino más bien redactan correos, llaman y visitan físicamente a los clientes, no tanto como tenerlos sentados en una silla, hay áreas, cuestiones administrativas, recursos humanos, hay cuestiones que se van a ir adaptando", indicó.

"Ya no todo regresará a la oficina, eso es una realidad que la estamos viviendo, hay muchas cosas que ya no van a regresar a la oficina", dijo.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que se deben revisar las características de cada puesto y ello también dependerá del giro y del número de empleados que tiene cada negocio; no obstante, en el comercio sería mínimo el trabajo a distancia porque se requiere de la atención directa con los clientes.

"Hay empleos que sí permiten que los trabajadores estén en home office pero, en el caso de los comercios, es más necesaria la presencia física en las instalaciones, nosotros tenemos atención al público en la mayoría de nuestros servicios, entonces, en nuestro sector, la mayoría prefiere que se mantenga la presencia física", expuso.

DIFIEREN TRABAJADORES

De acuerdo con el estudio de Tendencias globales de talento 2022 de la firma Mercer, el 80 por ciento de los ejecutivos en Latinoamérica cree que la cultura de aprendizaje es mejor "trabajando codo a codo, no remotamente". Esto contrasta con el 68 por ciento de los trabajadores que opina que las organizaciones serán más exitosas con teletrabajo o trabajo híbrido.

A pesar de que los colaboradores muestran satisfacción con el teletrabajo o los esquemas híbridos y encuentran en ellos diversos beneficios, los jefes mantienen preocupaciones en torno a estas modalidades como el posible deterioro de la cultura o la construcción de relaciones interpersonales con colegas.

Desde la perspectiva de Alma Campos, fundadora de la consultora Mueve y Emprende, parte de esta resistencia al cambio tiene que ver con una carencia de competencias del propio liderazgo para implementar un esquema de trabajo flexible: "muchas veces dicen que no se puede, pero realmente es porque no lo saben hacer".

Estrella Vázquez, directora general de la firma Factor RH, explicó que esta preferencia por la presencialidad, aún después de dos años de trabajo remoto, se relaciona con las habilidades que han desarrollado los líderes, todos esos ejecutivos aprendieron a ejercer un liderazgo presencial, entonces se tienen que desarrollar muchas habilidades nuevas y en eso no se han enfocado tanto las organizaciones.

El estudio de Mercer identificó que en México el 55 % de los empleados prioriza las compañías con un trabajo remoto o híbrido, pero el 76 % de los líderes está preocupado por el impacto del home office en la cultura organizacional porque consideran que el aprendizaje se desarrolla mejor de manera presencial.

Entre otras opiniones divididas de cara al retorno de lleno a las oficinas, mientras el 75 % de los ejecutivos tiene inquietud en torno a las opciones de crecimiento y promoción de los trabajadores remotos, el 67 % de la fuerza laboral considera que los colaboradores que laboran con flexibilidad pueden tener las mismas oportunidades profesionales que sus pares en una modalidad totalmente presencial.

Opiniones

El estudio de Tendencias globales de talento 2022 de Mercer reveló que:

*80 % de los ejecutivos en Latinoamérica cree que la cultura de aprendizaje es mejor 'trabajando codo a codo, no remotamente'.

*68 % de los empleados opina que las firmas serán más exitosas con trabajo híbrido.