Escasea mano de obra en varios sectores productivos de Durango

En el sector mueblero, como en otros sectores productivos se está registrando una dificultad para contratar personal ya que no se percibe interés de los jóvenes por trabajar.

A decir del presidente de la Asociación de Fabricantes Muebleros, César Gamboa, en la actualidad hay un buen nivel en la producción de muebles en Durango, ya que tanto los pequeños fabricantes como los grandes reportan que tienen trabajo.

"Aquí el tema importante es la mano de obra, ese es el detalle ahorita. Hay mucha oferta de Estados Unidos, ocupan gente, y mucha gente de aquí dice: mejor me voy para allá, y se van y se queda aquí desprotegido de mano de obra", indicó.

Además, consideró que los jóvenes que reciben ingresos por una beca de gobierno, prefieren mantener este apoyo que trabajar.

"Vemos también que la juventud, los muchachos que nosotros antes jalábamos para ir enseñando, capacitando, ya no tienen un interés. Ellos dicen: recibo por aquí este dinero de algún lugar o con una beca. Y con eso ellos la hacen con sus gastos y gustos", mencionó.

Opinó que se perdió el interés por aprender un oficio técnico, "y no nada más lo decimos los muebleros sino también en la parte de los mecánicos, herreros, metalmecánicos, hay escasez de mano de obra", añadió.

Por lo que consideró necesario que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implemente acciones para apoyar a todos los sectores que padecen la falta de mano de obra. "También en los comercios yo sé que batallan porque no tienen quién les ayude a atender, hasta en eso que no se requiere una capacitación técnica, de mostrador".

Y reconoció que esto detiene la producción ya que no se cuenta con el personal que se requiere para poder avanzar.

Ejemplificó con una empresa de Durango que se anunció que iba a exportar a una cadena estadounidense de muebles, "seguido veo que pide mano de obra y esta empresa es de alto nivel y tiene muy buenas prestaciones, pero no se qué pase que los muchachos no tienen ese interés. Se oye muy feo decir que no quieren trabajar, para no ofenderlos, pero yo creo que no tienen un interés real", concluyó.