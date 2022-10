Emite FGE de Coahuila recomendaciones para evitar delitos cibernéticos

A través de la Policía Cibernética de Coahuila, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, difunde una serie de recomendaciones a los usuarios de redes sociales con la finalidad de mejorar sus medidas de seguridad y evitar ser víctimas de delitos cibernéticos; como los que actualmente se han estado registrando en la región norte de Coahuila, pero que no se denuncian.

Con la conferencia denominada "Ciberseguridad en aplicaciones y redes sociales", la Policía Cibernética refiere que, en el caso de la aplicación de WhatsApp, los riesgos a los que se enfrentan los usuarios son: clonación de cuentas y suplantación de identidad, extorsión, sextorsión, estafa y fraude, enlaces dañinos, virus, malwares, entre otros.

Situación por lo cual recomienda como soluciones preventivas, principalmente habilitar la verificación de dos pasos, no entrar a enlaces sospechosos y no responder números desconocidos.

Adicionalmente, establece la manera en la que se puede activar la verificación de dos pasos de la cuenta de WhatsApp para quienes cuentan con el sistema Android, deberán ir a ajustes, seleccionar Cuenta (privacidad, seguridad, cambiar número), luego seleccionar verificación en dos pasos y generar un PIN de seis dígitos y el cual se le pedirá de manera frecuente.

Para los teléfonos iOS, se detalla que deberán ingresar a Configuración, luego a Ajustes, seleccionar verificación en dos pasos y activarlo; de la misma manera se pedirá un código.

En los casos de las redes sociales de Facebook y Messenger, la Policía Cibernética de Coahuila establece que los riesgos son los mismos que en WhatsApp y recomienda lo siguiente: establecer contraseñas seguras con el uso de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos; así como no entrar a enlaces sospechosos, no contestar o agregar a personas desconocidas, no responde ni abrir mensajes de desconocidos.

Algunos intentos de robo de cuentas o virus, son aquellos en los que se hace llegar un video y viene acompañado de una frase como: "¿En verdad eres tú el del video?"

La Policía Cibernética recuerda que, en el caso de Facebook, dicha red social cuenta con la opción de establecer los niveles de privacidad, pues se puede elegir quienes pueden ver su página; es decir, que puede ser público (todos pueden verlo) o para que lo vean solo amigos o personalizado, siendo los últimos dos los considerados como seguros.

También se recomienda utilizar sus cuentas personales para amigos, familiares y conocidos cercanos.

Mientras que, para fines públicos, publicitarios, de difusión o propagandísticos, se recomienda utilizar fanpage, canal de YouTube u otras alternativas que no impliquen las cuentas personales de Facebook o WhatsApp; haciendo referencia a las aplicaciones alternativas como: Twitter, Youtube, Instagram, TikTok, Linkedin.

Algo sumamente importante que refiere la Policía Cibernética, es detallar la información sensible que compromete la ciberseguridad, tales como: nombre completo, domicilio, números telefónicos, exhibición de pertenencias, creación de una rutina a través de las historias, datos bancarios, documentos de identidad, ubicación, contenido íntimos (nudes, pack) y la identidad de menores de edad.

Finalmente, las autoridades recomiendan que, en caso de ser víctimas de cualquier intento de suplantación de identidad, debe avisarse a sus contactos.

Y ante cualquier sospecha, amenaza, situación alarmante o manipulativa, se pide ignorar y no entrar a ningún enlace, ni responder mensajes.

Adicionalmente, da a conocer los enlaces a los que pueden acudir para pedir ayuda en los casos de las redes sociales de WhatsApp y Facebook:

https://faq.whatsapp.com/ y https://www.facebook.com/help, respectivamente.