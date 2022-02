Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Dr. Dre y Kendrick Lamar hacen historia en el Super Bowl LVI

La espera terminó, finalmente se llegó el día en el que Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Dr. Dre y Kendrick Lamar hicieron historia sobre el escenario del Super Bowl LVI.

Una magnífica presentación que resume los últimos 30 años de la música hip-hop, con cinco de los actos principales del género, acompañados de un invitado especial, 50 Cent.

Grandes éxitos tuvieron presencia en un escenario que evocaba a la cultura del rap, autos de lujo, baile, la calle, los edificios, en donde surge esta música.

Cada uno de los artistas tuvo su momento en el escenario, además de compartir, en lo que parece una familia unida por Dr. Dre, quien es fundamental en la carrera de los cinco, ya que fue el encargado de descubrir a 50 Cent y Eminem, y le dio a Mary J. Blige uno de sus mejores discos: No more drama.

En la presentación se escucharon canciones como: Lose Yourself, No More Drama, Family Affair, Alright, entre otros.

Puedes revivir el espectáculo haciendo clic en el siguiente enlace: