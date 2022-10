Hoy la economía es más chica que en el 2018, pero la población ha seguido creciendo. Somos 5 millones de mexicanos más. Muchos servicios están saturados y mal mantenidos, como el Metro capitalino. La falta de inversión histórica ha traído rezagos. Un ejemplo: entre el 2016 y el 2021, el aforo vehicular de la red de carreteras de cuota creció 16 por ciento y los kilómetros de carretera sólo 7.6 por ciento.

Otro más visible: el rebasado aeropuerto capitalino. Todavía mueve menos pasajeros que en el 2018, pero su capacidad está disminuida y se encogerá aún más para darle mantenimiento a la maltrecha Terminal 2. El plan era cerrar este viejo aeropuerto y utilizar sólo Texcoco. Eso sí habría ampliado la capacidad aeroportuaria del centro del país. Hubo inversión, pero en el AIFA, que no agrega capacidad de uso del espacio aéreo. Además, el consumidor ha preferido la saturación a la distancia. Hasta el aeropuerto de Toluca atrae más pasajeros.

La madre de todos los embudos es la disponibilidad de electricidad, la razón principal por la que muchas empresas manufactureras con la necesidad de localizarse cerca de Estados Unidos no traen sus plantas a México. La CFE está construyendo algunas plantas nuevas, aunque es muy probable que se retrasen, tengan sobrecostos y acaben siendo insuficientes frente al crecimiento de la demanda, incluso estando ésta reprimida, por la decisión de muchos inversionistas de no venir a México o de no ampliar sus plantas productivas. En varias zonas del país los embudos en la red de transmisión y distribución hacen muy problemático conectar clientes con alto consumo de electricidad.

La inversión total, pública y privada, está muy por debajo de sus niveles en 2018. Es la parte más rezagada de la economía. La incertidumbre de las políticas públicas ha llevado a muchos mexicanos acaudalados a invertir en Estados Unidos o en España. Están creando empleos y utilidades allá.

En el sector eléctrico habría apetito por invertir, como se mostró el sexenio pasado, de cuyas inversiones hoy se sostiene la demanda de nueva electricidad. La ineficiencia de la CFE es una oportunidad para ofrecer electricidad más barata y limpia, pero el gobierno no quiere ni una ni otra. Prefiere proteger a la CFE antes que a la economía mexicana. Algo difícil de explicarle a quien no resida en este país.

Poca inversión y mal asignada explica nuestro bajo crecimiento. También explica una parte de nuestra inflación y ciertos embudos en un contexto de poco dinamismo económico.

Este gobierno ya no va a cambiar. No va a entender cuánto le convienen empresas invirtiendo y generando utilidades. El fisco se lleva una proporción de éstas. Hacienda se beneficia más con una empresa eléctrica privada pagando impuestos que con una CFE subsidiada y perdiendo dinero.

Con todo, este gobierno tiene un gran mérito: mantiene bajo el déficit público. Ha sido a costa de invertir solamente en los proyectos presidenciales y de sacrificar la salud y la educación de los mexicanos, lo cual pagaremos en el futuro.

Sin embargo, en esta incertidumbre mundial las decisiones ideológicas cada vez cuestan más. Lo ha mostrado el nuevo gobierno del Reino Unido. La primera ministra, Liz Truss, es miembro de una suerte de secta que cree que se pueden bajar los impuestos y financiar la recaudación perdida con deuda. La libra se desplomó en consecuencia.

En este sexenio, México ha tenido una notable estabilidad cambiaria, aunque haya sido con muy bajo crecimiento. Si las finanzas públicas aguantan y la economía mundial no se desploma, el siguiente gobierno podría cambiar la estrategia de polarizar y gobernar desde la intuición presidencial, para hacerlo desde el conocimiento de cuáles son las mejores políticas públicas para nuestro país y con ello aprovechar que esos embudos se conviertan en oportunidades de inversión y de crecimiento futuro.

@carloselizondom

ÁTICO

Poca inversión y mal asignada ha derivado en rezagos como bajo crecimiento y poca disponibilidad de electricidad.