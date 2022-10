Embajador de EUA reconoce labor de Coahuila en materia migratoria

Tras llevarse a cabo una reunión con el Gobierno de Coahuila, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que en esta entidad se trabaja para dar solución a este fenómeno.

“En Coahuila el gobernador Miguel Riquelme no ha dicho este no es mi problema sino que trabaja para darle solución a la migración. En lo que respecta a la migración hay algunas personas en los Estados Unidos y también en México que hacen mucha politiquería y eso no se debe hacer sino que se tiene que resolver como problema y desafío común”, destacó.

El funcionario norteamericano se reunió con el gobernador y algunos alcaldes de la entidad para dialogar sobre la estrategia de seguridad.

Resaltó que estos flujos de migración que ahora se tienen nunca se habían visto sobre todo de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Lamentó que los gobiernos de estos países no han trabajado para dar buen resultado a sus pueblos, lo que ha desatado que millones de personas de estos lugares busquen llegar a Estados Unidos y terminen en fronteras de México.

“A los municipios pegados a la frontera les impacta mucho, ellos también están ahí en la mesa de solución y agradezco al gobernador y su equipo porque ellos nunca han dicho no es mi problema, pero han dicho que van a trabajar con todos para dar solución”, dijo.

Por otra parte el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, fue claro al explicar que en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública ha determinado dos tipos de flujos migratorios en los últimos años.

Explicó que uno viene en caravanas muy dirigidas a la entidad y son flujos de un país.

Por otro lado, el segundo grupo corresponde al flujo ordinario que en los últimos años ha sido la misma cantidad mensualmente, pero que no deja de trastocar a los municipios.

Resaltó que por lo anterior seguirán estos operativos de manera permanente.

“Una cosa muy importante que dijo el embajador nosotros no nos metemos en la política de Estados Unidos, es decir trabajamos realmente con lo que daña o puede dañar a Texas en relación al fenómeno migratorio, pero también ocupamos siempre y atendemos las recomendaciones del gobierno y de las agencias federales de Estados Unidos”, finalizó.